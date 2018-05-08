最狂網紅P圖！事業線直逼喉嚨 驚見「控制光的女人」

最狂網紅P圖！事業線直逼喉嚨 驚見「控制光的女人」(圖/ 翻攝自Instagram)

友善列印
／綜合報導

現在有許多人拍照技術雖然不如攝影師厲害，但修圖軟體百百種，隨便修一下就能美如天仙。網路上出現一名自稱「時尚警察」的網友，到處蒐集網紅超誇張「P圖」照，各種違反常理、不合邏輯的狀況都有，讓不少人看完都驚呼，「審美觀崩壞」。

網友「時尚警察」經常在Instagram分享網美或網帥的照片，但他並不是在介紹他們，而是專門「抓」出網紅們離譜的修圖照，供給大家審視，看了會心一笑。第一張照片是一名雙峰雄偉的正妹和姊妹淘合照，她的「事業線」卻深到直逼喉嚨，有網友看了直言，「怎麼不乾脆畫到喉嚨？」

正妹修圖修到事業線快到喉嚨，讓網友看了超傻眼。 正妹修圖修到事業線快到喉嚨，讓網友看了超傻眼。(圖/ 翻攝自Instagram)

而第二張照片是大陸直播網紅「璐璐」和朋友出遊的合照，陽光灑在她們身上看起來相當有氣氛，但仔細看卻發現璐璐下巴周遭的光線卻「彎彎曲曲」，時尚警察忍不住揶揄，「光的折射了解一下」，而有其他網友笑說，「她是可以控制光的女人」、「違反物理」、「美到連光也彎了」。

璐璐想把臉修得更尖更小，卻讓下巴周遭的光線彎曲，有網友看了笑說「她是控制光的女人」。 璐璐想把臉修得更尖更小，卻讓下巴周遭的光線彎曲，有網友看了笑說「她是控制光的女人」。(圖/ 翻攝自Instagram)

網美除了喜歡修臉和胸部之外，有兩張正妹秀出長腿的照片也讓人看了超傻眼，其中一張是正妹背對鏡頭在海邊擺出誘人姿勢，但目測後腿的長度就佔了身高三分之二，完全不合常理；另一張照片中正妹露出白皙長腿，還想秀自己穿的鞋子，沒想到腳背居然和腿呈現一直線，讓網友忍不住開玩笑，「還以為是一雙免洗筷呢」。

網美想修出長腿，卻看起來超詭異。 網美想修出長腿，卻看起來超詭異。(圖/ 翻攝自Instagram)

網美修圖後的長腿被網友以為是一雙免洗筷。 網美修圖後的長腿被網友以為是一雙免洗筷。(圖/ 翻攝自Instagram)

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