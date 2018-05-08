受到反覆凌辱的IS性奴 一個《倖存的女孩》血淚控訴

2018年05月08日 11:00 林嘉三 /綜合整理 ; 娜迪雅‧穆拉德/時報出版 /綜合整理 ; 娜迪雅‧穆拉德/時報出版

像我這樣的女孩都上了其中兩輛巴士。男孩，包括像努瑞和我姪子馬立克那樣年紀尚小而在克邱被赦免的青少年，則上了第三輛。他們跟我們一樣害怕。載滿伊斯蘭國好戰分子的裝甲吉普車等著護送巴士，彷彿我們是要去打仗似的。搞不好真的是。

當我在人群中等待，一個好戰分子走向我。就是先前拿槍撥弄頭巾的那個，而此時他的槍仍握在手中。「你會改宗嗎？」他問我。就像玩弄頭巾時一樣，他嘻嘻作笑，嘲弄我們。

我搖搖頭。

「如果你改宗，就可以留在這裡。」他說，朝學校比了比，媽和姊還在那裡，「你可以跟你媽和你姊在一起，勸她們一起改宗。」

我又搖了搖頭。我害怕得什麼也不敢說。

「沒關係。」他停止訕笑，臉色一變，「那你就跟其他人一起上巴士吧。」

巴士很大，至少有四十排座椅，一排六人，中間隔著一條長而點了燈的走道，兩旁的窗戶都被拉上的簾子遮住。座位坐滿後，空氣很快變得沉重而呼吸困難，但當我們試著開窗，甚至拉開窗簾想看外面，好戰分子就會叫我們坐好。我坐在前幾排，聽得到司機講電話，好奇他會不會透露目的地。但他說土庫曼語，我聽不懂。從我靠走道的座位，可以看著司機和擋風玻璃外的道路。我們離開學校時已經天黑，所以當他打開頭燈，我能看到的只有一小塊黑色柏油和偶爾出現的樹或灌木。看不到車後，所以我沒辦法目送索拉夫學校愈退愈遠，而我的母親和姊姊還在裡面。

車開得很快，兩輛滿載女孩的巴士在前，載男孩的一輛在後，有白色吉普車帶頭和押隊。我們的巴士安靜得詭異。我只聽得到一名好戰分子在走道踱來踱去和引擎的聲音。我開始暈車，想閉上眼睛。汗臭和體臭充塞巴士。後面一個女孩吐了，吐到自己的手裡，一開始很激烈，但好戰分子叫她停止，她只好盡量小聲。她的嘔吐物散發一股酸味，瀰漫整輛巴士而令人難以忍受，幾個離她近的女孩也跟著吐了。沒有人能給予安慰。我們不准碰觸彼此或相互交談。

在走道來回踱步的好戰分子名叫阿布．巴塔，身材高大，年約三十五歲。他似乎很享受他的工作，不時停下來凝視女孩，挑出縮著身子或假裝睡著的女孩。最後他乾脆把某些女孩拉出座位，叫她們到巴士後面靠牆站好。「微笑！」他下令，然後拿手機拍照，邊拍邊大笑，彷彿被籠罩那些女孩的恐慌逗樂似的。當她們畏懼得看著地板，他就大叫：「頭抬起來！」而每斥喝一個女孩，他的膽子好像就更大了。

我閉上眼，試著隔絕正在發生的事。雖然害怕，我的身體卻累得讓我一下子就睡著。但我沒辦法休息，每一次睡意襲來，我的頭就猛然彈起，讓我猛然睜開眼，一陣驚愕，坐在那裡凝視擋風玻璃，一會兒便想起自己置身何處。

我不能肯定，但我感覺我們正在往摩蘇爾的路上，也就是伊斯蘭國在伊拉克的首都。攻占摩蘇爾是伊斯蘭國的巨大勝利，而網路上流傳著他們慶祝占領街道和市政大樓、封鎖周邊道路的影片。在此同時，庫德族和伊拉克中央軍隊發誓會收復該城，就算要歷時多年。我們沒有很多年，我想，又睡著了。

忽然我感覺有隻手觸碰我的左肩，睜開眼，赫見阿布．巴塔矗立眼前，綠色的眼睛閃閃發光，嘴角扭曲成微笑。我的臉差不多與他插在腰際的手槍同高，而我覺得自己像塊岩石坐在那裡，動彈不得，說不出話。我再次閉上眼，祈禱他會走開，然後感覺他的手慢慢撩過我的肩膀，拂過脖子，再順著連衣裙的前沿滑下，停在我的左乳房。那感覺像火燒一樣；我從沒有被這樣碰觸過。我睜開眼，但沒有看他，僅直視前方。阿布．巴塔把手伸進連衣裙，抓住我的乳房，好用力，好像故意想弄痛我似的，然後走開。

跟伊斯蘭國共處的每一秒鐘都像緩慢痛苦的死刑──身體和靈魂之死──而和巴布．巴塔同在巴士的那一刻，就是我開始死去的時刻。我來自村莊，是在好人家長大。我每次出門，不管要去哪裡，我媽都會檢查一番。「娜迪雅，襯衫扣子扣起來。」她會這麼說：「當個好女孩。」

現在，這個陌生男子野蠻地碰觸我，我卻什麼也不能做。阿布．巴塔繼續在車裡走來走去，觸摸坐走道的女孩，手恣意掠過我們的身體，彷彿我們不是人，彷彿就算我們反抗或生氣他也無懼。當他再次找上我，我抓住他的手，試著阻止那伸進衣服。我害怕得不敢說話。我開始哭泣，淚落到他的手上，但他還是不停止。這些是情人要結婚時才會做的事，我想。這向來是我的世界觀、愛情觀、人生觀，始於我年紀夠大、透過克邱的求婚和慶祝活動明白結婚是怎麼回事的那一刻，止於阿布．巴塔摸我、粉粹那種想法的那一刻。

「他對所有坐走道的女孩做那種事。」坐我旁邊中間座位的女孩低聲說：「每個都摸。」

「拜託跟我換位置。」我求她，「我不想再被他摸了。」

「我不能，」她回答：「我好害怕。」

阿布．巴塔繼續沿走道來來回回，停在他最喜歡的女孩前面。當我閉上眼睛，可以聽到他寬鬆白長褲的嗖嗖聲，和涼鞋打著腳底的啪啪聲。每隔一會兒，他一手拿著的無線電就會傳出一句阿拉伯語，但雜音太大，我聽不清楚。

他每一次經過我，都會伸手撩過我的肩膀和左胸，然後走掉。我不斷冒汗，覺得好像在沖澡一樣。我注意到他會避開之前吐過的女孩，所以我把手伸進嘴裡，試著讓自己作嘔，希望可以吐得整件衣服都是，讓他別再碰我。我痛苦地塞住嘴巴，而什麼也沒吐出來。

巴士停在塔阿法，距辛賈爾城約三十哩、以土庫曼人為主的城市，而好戰分子開始拿手機和無線電講話，了解上級的指示。「他們說把男孩放在這裡。」駕駛跟阿布．巴塔說，兩人雙雙離開巴士。透過擋風玻璃，我看到阿布．巴塔在跟其他好戰分子說話，不知講些什麼。塔阿法的居民有四分之三是遜尼派土庫曼人，而在伊斯蘭國入侵辛賈爾前幾個月，這裡的什葉派居民紛紛逃走，等於讓塔阿法敞開大門迎接好戰分子。

我的左半身，剛被阿布．巴塔摸過的地方很痛。我祈禱他別回巴士，但他幾分鐘後就回來了，巴士又開始前進。倒車的時候，我可以透過擋風玻璃看到其中一輛巴士留在這裡。後來我才知道那是載滿男孩的那一輛，包括我的姪子馬立克在內。伊斯蘭國會試著加以洗腦他們，要他們為恐怖主義團體戰鬥。隨光陰荏苒、戰爭持續，他們會把這些男孩當成人肉盾牌和人體炸彈使用。

阿布．巴塔一回到巴士就繼續騷擾我們。他已經選好最喜歡的女孩，他最常來找我們，手也放在我們身上更久，用力抓我們，好像要把我們的身體撕裂似的。在離開塔阿法約十分鐘後，我受不了了。當我再次覺得他的手碰到我的肩膀，我放聲尖叫。這劃破了沉默。其他女孩馬上也開始尖叫，直到巴士裡聽來像屠殺現場。阿布．巴塔僵住了。「閉嘴，通通給我閉嘴！」他大叫，但我們沒有。就算被他殺了也無所謂，我想，我好想死。土庫曼司機緊急煞車，巴士猛然停下，讓我在椅子上彈起來。司機對手機咆哮了什麼，不一會兒，一部開在我們前面的白色吉普車也停下，一個男人走出乘客座，朝我們的巴士走來。

我認得那個好戰分子，是索拉夫出身的指揮官，名叫納法赫。在學校裡，他就特別殘暴嚴酷，毫無人性地對我們咆哮。我覺得他跟機器沒兩樣。駕駛為指揮官開了門，納法赫就怒氣沖沖地上巴士。「誰開始的？」他問阿布．巴塔，而讓我痛苦的那個人指著我。「是她。」他說，於是納法赫朝我的座位走來。

在他什麼都還沒做之前，我開始說話。納法赫固然是恐怖分子，但伊斯蘭國對待女性毫無規矩嗎？如果他們自認是好穆斯林，一定不會認同阿布．巴塔這樣虐待我們吧。「你們把我們帶來這裡，這輛巴士，你們叫我們上來，我們別無選擇，可是這個人」──我指著阿布．巴塔，手害怕得顫抖──「他一直把手放在我們的胸部，一直抓我們，不肯罷休！」

我說完話之後，納法赫沒有作聲。那一瞬間我希望他會處分阿布．巴塔，但當阿布．巴塔開始說話，我的希望灰飛煙滅。「你以為你們是來這裡幹嘛的？」他對我說，聲音大得足以讓車上每個人聽見，「是真不知道還是假不知道？」

阿布．巴塔走到納法赫旁邊，抓住我的脖子，把我的頭推到座椅，拿槍抵住我的額頭。我身邊的女孩拚命尖叫，但我怕得不敢出聲。「你敢把眼睛閉起來，我就射死你。」他說。

納法赫走回車門。離開前，他轉向我們。「我不知道你們以為我們抓你們幹嘛。」他說：「但你們別無選擇。你們準備要當『薩巴亞』，而你們得照我們的話做。如果誰再尖叫，相信我，事情只會更糟。」然後，阿布．巴塔的槍仍指著我，納法赫下了巴士。

這是第一次我聽到那個阿拉伯文用在我身上。當伊斯蘭國占領辛賈爾，開始擄走亞茲迪人，他們就把人類戰掠品叫做「薩巴亞」（sabaya，單數為「薩比亞」Sabiyya），指當成性奴隸買賣的年輕女人。這也是他們針對亞茲迪人的計畫，援用《可蘭經》一個全球穆斯林禁用已久的詮釋，寫進伊斯蘭國在攻擊辛賈爾前正式宣布的教令和小冊子裡。亞茲迪的女孩被視為不信神者，而依照好戰分子對《可蘭經》的詮釋，強暴奴隸不是罪。做為「薩巴亞」，我們可引誘生力軍加入好戰分子的陣營，並當成忠誠和善行的報酬傳來傳去。巴士上的每一個人都逃不過那樣的命運。我們不再是人──我們是「薩巴亞」。

阿布．巴塔放開我的脖子，移走槍，但從那一刻起，到大約一個鐘頭後抵達摩蘇爾，我成為他的首要目標。他仍會碰其他女孩，但他把焦點擺在我身上，更常停在我的座位旁邊，使勁揉我的乳房，我相信我一定瘀傷了。我的左半身麻痺了，而雖然我保持安靜，完全相信如果我再猛烈抨擊，阿布．巴塔真的會讓我沒命，但在我的腦海裡，我始終沒有停止尖叫。

這是個晴朗的夜，透過擋風玻璃，我可以看到天空，滿天星斗。這片天空讓我想起媽常跟我們講的一個古老的阿拉伯愛情故事，叫《萊拉和瑪吉努》（Layla and Majnun）。故事裡，名叫凱斯的男子深愛名叫萊拉的女子，毫不隱瞞自己的情感，寫了一首又一首的詩表達對她的愛，身邊眾人給他取了「瑪吉努」的綽號：阿拉伯文「癡情」或「瘋狂」的意思。當瑪吉努向萊拉求婚，她的父親斷然拒絕，告訴瑪吉努他太不牢靠，無法成為好丈夫。

這是個悲劇。萊拉被迫嫁給另一個男人，而後心碎而死。瑪吉努離開他的村落，獨自在沙漠流浪，自言自語，把詩寫在沙上，直到一天他發現了萊拉的墓碑，守在那裡守到死去。我愛聽媽講這個故事，就算那會讓我為這對愛人哭泣。以前常令我畏懼的漆黑夜空，隨之變得浪漫。「萊拉」在阿拉伯文意為「夜晚」，而媽在故事的結尾，總會指著夜空的兩顆星星。「因為他們這輩子無法共結連理，他們祈禱死後能夠相守，」她會這麼告訴我：「所以神把他們變成星星。」

巴士上，我也開始祈禱。「神啊，請把我變成星星，讓我能高掛巴士上方的天空。」我輕聲說：「如果祢做過一次，拜託祢再做一次。」但我們只是繼續往摩蘇爾開去。

本文節錄：【倖存的女孩】一書