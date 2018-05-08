在知名按摩店被性騷擾！女子遭男師傅「撫摸臀部正面壓胸」

2018年05月08日 11:12 陳慶餘

女網友在爆料公社控訴遭性騷擾（翻攝臉書）

先前曾傳出台女赴泰國按摩慘遭性侵的消息，但沒想到類似案件竟在台灣知名按摩店也發生！一位女網友昨（8日）晚在臉書上指控，自己日前與家人到台北一間知名的按摩店按摩，沒想到卻被男師傅帶到獨立包廂性騷擾，除了貼身衣物被亂碰外，師傅更在按摩過程中撫摸她的臀部，更稱她「乳腺不通、胸部太硬」從正面按壓女網友的胸部，事後女網友氣不過客訴，沒想到店家卻不斷袒護，最後女網友只好報警處理。

女網友指出，她在4月24日晚間8點左右與家人到台北一間知名的按摩店消費，而她平常都是指定女師傅來服務，但當天她因為經期來，所以忘記指定，當開始按摩後才發現幫她服務的是男師傅，但因為店家口碑不錯，加上她信任店家，因此她就沒有要求更換女師傅。

沒想到這位男師傅把她帶到一個燈光昏暗的包廂進行按摩，並且找藉口把她和家人分開，而根據以往的經驗，在女師傅按摩的過程中都不需要脫內衣，但男師傅卻抱怨「有鐵鉤很難按」，所以她就被說服到廁所去脫內衣。

女網友指出，因為她有潔癖的關係，因此她在脫完內衣後絕對會把內衣摺好擺好，而在開始按摩後，男師傅卻用各種小動作來順勢牽著她的手，接著開始大力按壓的她臀部，她反應會痛，對方則是表示「揉揉就不痛了」，接著就開始撫摸女網友的臀部，讓女網友不禁開始懷疑自己遭到性騷擾。

誇張的是，在男師傅中途跑去上廁所回來後，竟要求女網友轉到正面給她按摩，在她以自己很痛為由拒絕後，對方竟回：「你乳腺不通所以才會痛，你看胸部這麼硬，你一定要按，才會通啊！」接著就開始大力按壓她的胸部，雖然她全程都很不舒服，但她因為怕誤會對方造成衝突，所以才不敢發出怨言，而在結束後她到廁所穿內衣，才發現自己當初摺好放好的內衣被人動過，這時她才驚覺對方剛剛許多讓她很不舒服的行為，根本就是故意的。

事後女子越想越不對，因此就在朋友的打氣與勸說之下，向按摩店提出客訴，但按摩師除了矢口否認外，公司也不斷袒護他，並大打悲情牌，說男師傅家裡還有小孩要養，急需用錢等等理由來塘塞女網友，最後女網友只好與按摩公司以3600元和解，但她強調自己不是真的原諒對方，而是因為自己苦無證據，按摩公司也不斷袒護才會與對方和解。

女網友表示雖然已經和解，但她事後卻被害得出現陰影，甚至還不斷做惡夢，還出現恐男症狀，所以她才決定報警，並且透過爆料公社來公開事件，「公開他我才能比較平衡，真的被騷擾但卻沒證據，有苦說不出的感覺真的不好受，Po爆料也準備好接受鄉民的語（輿）論攻擊了。」

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言為她打抱不平：「我沒看過按摩全身指壓，正面按到胸部的。噢！有啦！日本的影片教學有」、「全身的我一定找女師傅」、「之前去過，可是沒有按摩胸部這部分阿！擺明是故意的！」、「全身指壓按摩，不太會按胸部欸！那就蠻明顯了！」

不過也有網友認為，這全是女網友的單方面說法，要大家在真相明朗前不要隨便被帶風向：「既然不肯原諒為什麼要收和解金，再繼續爆料？」、「經期來忘記指定師傅，感覺不好不會記得換嗎？」，而被指控的按摩店也在臉書粉專PO出道歉聲明，表示對於任何客訴，他們都會虛心接受與改進，「針對此次個案讓來店貴賓朋友造成不愉快服務感受，公司所有高階主管再次致上十二萬分歉意。」