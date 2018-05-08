裸拍工作室無碼片外流「2女模未成年」 背後老闆遭爆是官二代

2018年05月08日 12:18 陳慶餘

以不露臉、作風大膽而知名的裸模工作室「小鳥醬寫真」在全球各地都有不少粉絲，不過該工作室日前卻遭到一名業餘攝影師爆料非法仲介賣淫，而拍攝露骨裸照、性愛影片的女模真實身分也慘遭網友起底，當中甚至有兩名女模只有16歲，還有傳言指出，小鳥醬寫真的背後負責人，竟然是一位中國大陸的官二代，自己更會下海拍攝。

近日一位業餘攝影師透過微博爆料，表示他看到一組該工作室的裸模「小果醬」的大尺度照片時，竟發現照片中「小果醬」的身體特徵和她女友、同時也是知名的蘿莉COSer「沫沫」如出一轍，讓他當下氣得去馬上去報警檢舉女友賣淫，消息曝光後引起熱議。

有網友爆料指出，小鳥醬的真實身分是一位擁有上萬粉絲的知名COSer，而工作室的負責人其實就是她的官二帶男友兼御用攝影師，而在消息傳出後，該名被影射的攝影師更是將個人的微博清空，而小鳥醬工作室的網站也被刪得一乾二淨。

而在小鳥醬、小果醬兩名「小鳥五天王」真實身分曝光後，不少網友就根據刺青以及身上的黑痣、下巴、肚臍等等身體特徵，找到了剩下的三位裸模布丁醬、星奈奈、草莓醬的身分，並且發現她們通通都是在網路上小有名氣的網紅，當中甚至還有兩名只有16歲。

傳言指出工作室的官二代負責人目前已經逃往國外避難，但他仍不斷透過不少社群軟體放話，表示這種狀況根本是「牆倒眾人推」，不少當初合作過的女模和攝影師都過來反咬他一口，根本是落井下石、忘恩負義。

一位業餘攝影師表示自己的女友身體特徵，和拍攝露骨照的女模如出一轍（翻攝微博）