裸拍工作室無碼片外流「2女模未成年」 背後老闆遭爆是官二代

裸拍工作室無碼片外流「2女模未成年」，背後老闆遭爆是官二代（翻攝微博）

友善列印

以不露臉、作風大膽而知名的裸模工作室「小鳥醬寫真」在全球各地都有不少粉絲，不過該工作室日前卻遭到一名業餘攝影師爆料非法仲介賣淫，而拍攝露骨裸照、性愛影片的女模真實身分也慘遭網友起底，當中甚至有兩名女模只有16歲，還有傳言指出，小鳥醬寫真的背後負責人，竟然是一位中國大陸的官二代，自己更會下海拍攝。

近日一位業餘攝影師透過微博爆料，表示他看到一組該工作室的裸模「小果醬」的大尺度照片時，竟發現照片中「小果醬」的身體特徵和她女友、同時也是知名的蘿莉COSer「沫沫」如出一轍，讓他當下氣得去馬上去報警檢舉女友賣淫，消息曝光後引起熱議。

有網友爆料指出，小鳥醬的真實身分是一位擁有上萬粉絲的知名COSer，而工作室的負責人其實就是她的官二帶男友兼御用攝影師，而在消息傳出後，該名被影射的攝影師更是將個人的微博清空，而小鳥醬工作室的網站也被刪得一乾二淨。

而在小鳥醬、小果醬兩名「小鳥五天王」真實身分曝光後，不少網友就根據刺青以及身上的黑痣、下巴、肚臍等等身體特徵，找到了剩下的三位裸模布丁醬、星奈奈、草莓醬的身分，並且發現她們通通都是在網路上小有名氣的網紅，當中甚至還有兩名只有16歲。

傳言指出工作室的官二代負責人目前已經逃往國外避難，但他仍不斷透過不少社群軟體放話，表示這種狀況根本是「牆倒眾人推」，不少當初合作過的女模和攝影師都過來反咬他一口，根本是落井下石、忘恩負義。

一位業餘攝影師表示自己的女友身體特徵，和拍攝露骨照的女模如出一轍（翻攝微博） 一位業餘攝影師表示自己的女友身體特徵，和拍攝露骨照的女模如出一轍（翻攝微博）
網友爆料指出小鳥醬本人是一位知名COSer 網友爆料指出小鳥醬本人是一位知名COSer
在知名按摩店被性騷擾！女子遭... 巨乳人妻遭偷窺 鄰居竟寫信嗆...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。