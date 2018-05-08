巨乳人妻遭偷窺 鄰居竟寫信嗆：受夠妳老公的「小雞雞」

2018年05月08日 13:10 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

被偷窺還得挨罵？英國新堡一對夫妻傑伊和凱琳(Jay Stone and Karin Stone)最近成了社區紅人，因為遇到鄰居寫投訴信抱怨他們的身材，認為「人妻的巨乳和人夫的小雞雞」是妨礙風化，更嗆聲要去告他們猥褻；儘管傑伊和凱琳把這封信當玩笑，但也決定主動反擊，寫紙條回嗆「不要再看我們了，你這個偷窺者」。

綜合外媒報導，住在英國的傑伊和凱琳上個星期五收到一張投訴信，內容寫著「看到妳的巨乳、豐臀，還有妳老公的『小雞雞』，我已經受夠了，我要去告你們妨礙風化」，最後並署名「你的鄰居」；兩人看到這封投訴信的內容感到一頭霧水，也無從得知背後寫信的人到底是誰。

鄰居寫投訴信抱怨他們的身材，認為「人妻的巨乳和人夫的小雞雞」是妨礙風化，更嗆聲要去告他們猥褻。(圖/ 翻攝自臉書@Jay Stone)

傑伊和凱琳不打算追究這封信上的內容，只會當作是一個鄰居間的玩笑話，而傑伊是一名小有名氣的DJ，他則打趣地表示，「現在可能我的『小雞雞』，比我本職還出名吧」。

而兩人雖然不確定背後主使是誰，但從個人隱私從窗戶被窺探，推測是一名老年人；他們也決定寫一張紙條貼在窗戶上反擊，「別再透過窗戶盯著我們看，你這個偷窺者」，要和鄰居打一場「紙條戰爭」。