直播小鮮肉認乾媽！婦1年抖內140萬 女兒氣到斷絕關係

2018年05月08日 14:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在網路直播發達，還有不少人會「抖內(贊助)」喜歡的直播主播。大陸北京一名60幾歲的婦人，從2017年開始沉迷於直播，更在1年內花了30多萬人民幣（約新台幣140萬元）打賞男主播，其女兒發現後，氣得要與母親斷絕關係，她才驚覺事情嚴重了。

根據《現代快報》報導，60歲左右的羅姓婦人，從去年開始沉迷於直播app，並成為一名30歲任姓男主播的忠實粉絲，經常在直播期間打賞對方，1年的時間內花了30多萬人民幣，由於羅女出手相當大方，任男經常對她噓寒問暖，甚至稱呼她為「乾媽」。

正因為羅女的女兒忙於工作，面對任男的關心，也讓她更加沉迷於直播世界。直到最近，羅女的女兒才發現母親有異狀，經常對著手機自言自語，講話時甚至心不在焉，逼問下才得知此事，氣得要求母親去要回打賞的錢，否則就要與母親斷絕關係，羅女這時才清醒過來。

羅女得知男主播的去向後，於是在江蘇省南京市的一間飯店外堵人，但任男始終不願意還錢，兩人也因此在飯店外拉扯起來，警方到場趕緊阻止兩人，羅女還氣憤的表示「我教育我兒子，怎麼了嗎？」，隨後提到打賞的錢是她畢生積蓄，為了這件事情，甚至要與女兒斷絕關係，讓她感覺太不值得了。

不過兩人經過協商後，任男仍舊不願意歸還羅女打賞的30萬元，認為對方出於自願，警方只能勸婦人改採其他司法途徑試試看能否解決。而律師表示，因為粉絲打賞主播，在法律上屬贈與行為，再者當事人已是成人年，因此想討回錢的成功機率並不大。