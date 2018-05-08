2018年05月08日 14:50 邱柏玟

好市多屁孩「推車硬鑽」 福特車主落寞發聲：不是名車也是受害者！(影片/ 取自YouTube中天新聞)

新竹好市多出現一名男童要歸還手推車，為了省時間直接從兩台轎車間硬鑽，導致車身皆受到刮傷，其中一台受害車輛是百萬賓士，因此造成網友關注，車主也出面表示不索賠；但昨(7)日另一台遭到眾人遺忘的福特轎車，車主也出面回應，「雖然不是名車，但我們也是受害者」。

臉書粉絲專頁《影咖啡- Inn Caffè》5日分享一段影片，畫面中是在新竹好市多的地下2樓停車場，有一名男童將推車從賓士和福特兩台轎車間硬鑽，造成兩台車都受到刮傷。影片曝光引起熱烈討論，許多人痛罵男童及男童家長的行為，大多數網友也都關注「推車刮到賓士車」的賠償問題；不過，賓士車主第一時間出面表示不索賠，「對方知錯就好」。

當網友們焦點全放在百萬賓士上，7日中午另一個受害者福特車主也出面回應。(圖/ 翻攝自臉書)

當大家目光集中在受害的賓士車上，7日中午「被遺忘的受害者」黑車福特車主也出面回應，表示車身右側輪胎有受到磨損，而針對網友質疑兩台車主不顧賣場公告「請由車頭先」，她則解釋「我家推推車進去是在確認過間距足夠讓推車不會碰到兩旁車輛才這麼做的，而且推進去的時候是前後都有人，非常非常小心地控制，和推不過去還要硬擠是完全不一樣的」。

福特車主還說了，「會將車頭朝外是基於習慣性的按全考量(緊急意外時方便疏散)」，而她們也疏忽賣場告示，謝謝網友的提醒。不過，因為影片曝光後眾人焦點全放在賓士車上，她最後則尷尬地說，「雖然不是名車，但我們也是受害者，這樣混為一談讓人有點不太好受」。