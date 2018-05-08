辣妹「買飲料露雪乳」正面照曝光挨酸 男友怒嗆：適可而止！

2018年05月08日 15:31 陳慶餘

昨日台中一位網友，在街上目擊一位穿著性感的長髮辣妹在買飲料時露出半邊胸部，而她也立刻將這一幕給拍下PO網分享，姣好的身材引起不少網友熱議。沒想到事隔一天，該名女子的正面照卻被她與男友的房仲業者給流出，而女子的長相更成為不少酸民的留言攻擊對象，讓她的男友實在是看不下去，除了怒嗆房仲業者外，更要酸民們「適可而止」。

女子的男友在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己與女友是昨日被PO文的事主，但他今天卻透過友人發現女友的正面照被人外流，而他對於網友的酸言酸語以及肉搜他女朋友的行為感到非常不舒服，因此希望大家在言語上面能夠適可而止。

而除了被酸民言語霸凌外，他更把矛頭指向了流出照片的兇手，原來在網路上瘋傳的女方正面照，居然是由當天他們租房子時，被房仲業者給偷拍並流出，「我不懂外流的人心態是什麼，在我得知這張照片原來是我們昨天租房時被房仲業者偷拍，我們感到非常的氣憤！」

他進一步PO出與房仲業者的對話紀錄，從截圖中可見，對於被問到為何租房子要偷拍照片，房仲業者竟然不斷跳針「這是公司規定」，並強調偷拍房客是「工作業務用途，並不會影響到房客權益」，至於被問到為何照片會遭流出，房仲業者則是表示還在調查當中，並表示絕對會嚴懲流出者。

最後，他更呼籲大家在找房子時，千萬要注重自身的隱私，不然恐怕就會向他們依樣遇到把客人照片外流當兒戲的房仲公司。貼文曝光後，網友也紛紛留言表示：「支持提告，拒絕網路霸凌」、「這房仲藉口太爛了吧，同事素質也真是參差不齊」、「人家當事人可以自嘲，不代表願意被放大給所有人酸，懂？」、「偷拍就偷拍還理直氣壯？」、「偷拍就承認道歉，硬要轉成公司規定？」、「房仲這樣偷拍又外流上網讓人公審，真的很沒職業道德。」

房仲業者表示，拍照是公司流程（翻攝爆料公社）