客嫌出菜慢留負評！熱炒店老闆回嗆 私訊罵她「女鬼」

2018年05月08日 15:34 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少店家都會創立臉書社團，一方面提供店家資訊，另一方面讓消費者有評論的平台。日前一名女網友光顧一間熱炒店，但由於對方出菜速度太慢，因此事後到店家粉絲團留負評，沒想到該店老闆竟腦羞成怒，不僅回嗆對方甚至私訊出言人身攻擊，讓不少網友看傻眼。

一名網友在《爆怨公社》表示，前兩天假日至快炒店用餐，期間等候出菜時間過久，每次一次僅上一道菜，而且每道菜時間間隔都是五分鐘以上，讓他們10人僅能吃剛上的那一道菜，她也提到雖然該店飯是吃到飽，但當時全店的客人都在等待飯煮好，讓他不禁抱怨「怕人吃就不要設定吃到飽」。

客人日前在臉書抱怨店家出菜速度慢(圖翻攝自/爆怨公社)

事後，該名網友也在店家臉書上留下負評，抱怨「出菜速度慢，飯煮得超級慢...，永遠都在等等等等。」沒想到，此舉竟惹怒快炒店老闆，也在評論底下留言「麻煩問一下你媽媽煮飯要多久時間，不能等待就不要出來吃，有本事自己在家裡煮，我們白飯是免費的。」

不僅如此，老闆還私訊嗆「你好醜喔，女鬼」，讓該名女網友相當傻眼，許多網友也紛紛表示「憑這老闆的格調，生意會長久嗎」、「這個私訊也太過頭，好可怕的店家」、「敢開放評價功能心臟就要強一些，有人給好評也一定有負評，心態要調整」。不過也有人持不同看法「有個問題，為什麼po它店的負評可以，被人用私訊人身攻擊卻上抱怨」、「客人也有問題，或許飯剛好賣完正在煮，也沒必要去批評別人吧！」。