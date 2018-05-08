她赴菲工作劈腿！小王揭真相 綁架報復「邀正牌男友搞多P」

2018年05月08日 18:33 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

一名男網友的女友去年10月至菲律賓工作，期間兩人都有通電話聊天，表面上十分恩愛，但最近卻接到一名中東男子來電，揭露他女友劈腿的真相，更揚言其女友已被他綁架，更邀他一起來菲律賓與10多人性侵她，讓該名網友嚇得趕緊飛往菲律賓救人。

一名男網友在《批踢踢實業坊》表示，去年10月底女朋友至菲律賓工作，而期間他都會與對方聊天，而且每個月會飛到菲律賓與女友見面，但最近卻接到一名陌生中東男來電，用他女友的手機告知她劈腿的事實，甚至決定找10男一起「懲罰」她，並邀約他一起來菲律賓。

男網友po文尋求幫助(圖翻攝自/批踢踢實業坊)

該名男網友相當擔心，由於女友的母親也來拜託他，讓他不禁詢問「我到底應不應該去菲律賓救她呢？」。許多網友也相當擔心「我寧願你是幻想文…」、「建議你先跟當地外館聯繫，了解一下狀況，也有個照應」、「拜託你報警啦！」、「你注意你人身安全，表弟跟你隨時可以翻臉」、「保重啊！我覺得是仙人跳」、「為了她值得嗎？樓主一路平安，保重」。

男網友日前接到中東男致電給他，揭露他女友劈腿的真相(圖翻攝自/批踢踢實業坊)

還有人幫忙通報「我朋友剛已寄mail，請我國駐菲律賓代表處注意了」，也有網友怒批不值得「我前女友劈腿八加九，結果被發現也被揍，結果還不離開他，更愛他了呢！」、「她父母不去叫你去，你還真的去。天真以為國外像台灣一樣」，也有人質疑該篇文的真實性，不過男網友隨後也PO出搭機與抵達當地的照片，證實自己所言不假。

男網友po出搭機照，證明自己所言不假(圖翻攝自/批踢踢實業坊)

而他對此也澄清，與女友在一起已2年，且見過雙方父母「我也了解她的過去，不是像大家想的什麼都不了解剛在一起沒多久就腦衝...，我知道這段感情不可能回來了，我也就想死個瞑目，順便打她一巴掌，再聽聽她能掰出什麼！我會請保鑣的，希望鄉民多的是加油而不是謾罵...，人總是有不理性的時候」。

而根據《蘋果》報導，男網友也順利抵達菲律賓，該名中東小王原來僅是想找他聊聊，而女友在兩人聊天之際，也偷偷落跑。