把信用卡密碼當小費！粗心女噴23萬 崩潰「只買蛋糕咖啡」

2018年05月08日 20:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

在國外餐廳用餐時，一定都會給小費，不過多少因人而異。俄國有一名女子日前至咖啡廳用餐，期間點了一塊蛋糕與一杯咖啡，總共花了23.7瑞士法郎（約新台幣700元），但在結帳時，她卻誤將信用卡密碼當小費金額，付了比餐費高出300倍的金額，直到看見帳單才知此事。

綜合外媒報導，37歲的奧萊斯雅(Olesja Schemjakowa)，於今年2月初在瑞士迪肯孔的咖啡廳「New Point cafe」用餐，期間她點了一塊蛋糕與一杯咖啡，總共花了23.7瑞士法郎。但在結帳時，她卻錯把自己信用卡密碼「7686」當成小費金額輸入。

直到帳單寄來後，奧萊斯雅才發現當時她竟付出7709.7瑞士法郎（約新台幣22.8萬元）買蛋糕及咖啡，她嚇得趕緊連絡銀行，但此事件並非詐欺行為，因此銀行也無能為力，她轉而向警方求助，但由於此付費並未牽涉犯罪行為，因此也無法將錢討回。

奧萊斯雅最終只好向店家連絡，希望對方可以理解，整起事件僅是件烏龍，而老闆則表示，3月底將會把錢退回給她，奧萊斯雅才放心。但事實卻並不順利，日子一天一天的過去，奧萊斯雅始終沒有收到匯款，而且也連繫不上老闆。

最終得知，該名老闆早在3月初就申請破產，而咖啡店也已倒閉。對此，奧萊斯雅感到相當難過，不懂為何老闆要拿走這筆錢，「難道他是為了留住這筆錢，所以才宣告破產嗎？」，奧萊斯雅也明白自己拿不回錢，更怪自己的粗心，才會導致這場意外。