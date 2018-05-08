把信用卡密碼當小費！粗心女噴23萬 崩潰「只買蛋糕咖啡」

把信用卡密碼當小費！粗心女噴23萬 崩潰「只買蛋糕咖啡」(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

在國外餐廳用餐時，一定都會給小費，不過多少因人而異。俄國有一名女子日前至咖啡廳用餐，期間點了一塊蛋糕與一杯咖啡，總共花了23.7瑞士法郎（約新台幣700元），但在結帳時，她卻誤將信用卡密碼當小費金額，付了比餐費高出300倍的金額，直到看見帳單才知此事。

綜合外媒報導，37歲的奧萊斯雅(Olesja Schemjakowa)，於今年2月初在瑞士迪肯孔的咖啡廳「New Point cafe」用餐，期間她點了一塊蛋糕與一杯咖啡，總共花了23.7瑞士法郎。但在結帳時，她卻錯把自己信用卡密碼「7686」當成小費金額輸入。

直到帳單寄來後，奧萊斯雅才發現當時她竟付出7709.7瑞士法郎（約新台幣22.8萬元）買蛋糕及咖啡，她嚇得趕緊連絡銀行，但此事件並非詐欺行為，因此銀行也無能為力，她轉而向警方求助，但由於此付費並未牽涉犯罪行為，因此也無法將錢討回。

奧萊斯雅最終只好向店家連絡，希望對方可以理解，整起事件僅是件烏龍，而老闆則表示，3月底將會把錢退回給她，奧萊斯雅才放心。但事實卻並不順利，日子一天一天的過去，奧萊斯雅始終沒有收到匯款，而且也連繫不上老闆。

最終得知，該名老闆早在3月初就申請破產，而咖啡店也已倒閉。對此，奧萊斯雅感到相當難過，不懂為何老闆要拿走這筆錢，「難道他是為了留住這筆錢，所以才宣告破產嗎？」，奧萊斯雅也明白自己拿不回錢，更怪自己的粗心，才會導致這場意外。

她赴菲工作劈腿！小王揭真相 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。