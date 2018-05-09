2018年05月09日 09:26 陳慶餘

從天而降一隻狗，女子被砸斷頸椎全身癱瘓（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

誇張！中國大陸廣州一名張姓中年婦人，日前走在一棟大樓的外頭，沒想到卻突然被一隻從天而降的狗砸中頭部和肩膀，導致她當場重傷倒地。送醫後發現，婦人的頸椎斷裂，脊髓嚴重損傷，頸部以下全部癱瘓，而婦人的家人也因為遍尋不著這隻狗的主人，因此求償無門。

上個月15號下午2點，47歲的張姓婦人日前陪著陳姓友人到事發大樓的一間診所看病，沒想到才走到門口就被從天而降的狗給砸中。從曝光的監視器畫面中可見，張女和另一名抱著孩子的友人一前一後走進大樓，此時卻天外飛來一隻黃白色的狗，並且不偏不倚的砸張女的身上，而她也當場倒地。

「我一扶，就感覺她身子是軟的」，張女的友人見到她倒地後，立刻上前關心，但卻發現張女被砸中之後全身發白、嘴唇發紫、口吐白沫，情況相當駭人。

事後張女被送往醫院搶救，醫師坦言張女的情況非常不樂觀，除了她的頸椎被砸到粉碎性骨折外，中段的脊髓也有損傷，導致她頸部以下全身癱瘓，目前張女也只能躺在病床上，完全無法說話，只能透過眨眼睛和外界溝通。

警方指出，由於監視器畫面只拍到狗掉下砸中婦人，並沒有拍到小狗是如何跑上樓、以及到底怎麼會掉下來，而當時砸中張女的狗在掉下來後就立刻起身跑走，也無法得知這隻狗到底有沒有主人，因此完全無從查起，所以張女的家人決定委託律師，對大樓的所有住戶提告。

女子被白狗砸中，導致頸椎粉碎性骨折全身癱瘓（影片截圖）