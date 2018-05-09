從天而降一隻狗 女子被砸斷頸椎全身癱瘓

從天而降一隻狗，女子被砸斷頸椎全身癱瘓（翻攝微博）

友善列印
從天而降一隻狗，女子被砸斷頸椎全身癱瘓（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

誇張！中國大陸廣州一名張姓中年婦人，日前走在一棟大樓的外頭，沒想到卻突然被一隻從天而降的狗砸中頭部和肩膀，導致她當場重傷倒地。送醫後發現，婦人的頸椎斷裂，脊髓嚴重損傷，頸部以下全部癱瘓，而婦人的家人也因為遍尋不著這隻狗的主人，因此求償無門。

上個月15號下午2點，47歲的張姓婦人日前陪著陳姓友人到事發大樓的一間診所看病，沒想到才走到門口就被從天而降的狗給砸中。從曝光的監視器畫面中可見，張女和另一名抱著孩子的友人一前一後走進大樓，此時卻天外飛來一隻黃白色的狗，並且不偏不倚的砸張女的身上，而她也當場倒地。

「我一扶，就感覺她身子是軟的」，張女的友人見到她倒地後，立刻上前關心，但卻發現張女被砸中之後全身發白、嘴唇發紫、口吐白沫，情況相當駭人。

事後張女被送往醫院搶救，醫師坦言張女的情況非常不樂觀，除了她的頸椎被砸到粉碎性骨折外，中段的脊髓也有損傷，導致她頸部以下全身癱瘓，目前張女也只能躺在病床上，完全無法說話，只能透過眨眼睛和外界溝通。

警方指出，由於監視器畫面只拍到狗掉下砸中婦人，並沒有拍到小狗是如何跑上樓、以及到底怎麼會掉下來，而當時砸中張女的狗在掉下來後就立刻起身跑走，也無法得知這隻狗到底有沒有主人，因此完全無從查起，所以張女的家人決定委託律師，對大樓的所有住戶提告。

女子被白狗砸中，導致頸椎粉碎性骨折全身癱瘓（影片截圖） 女子被白狗砸中，導致頸椎粉碎性骨折全身癱瘓（影片截圖）
從天而降一隻狗，女子被砸斷頸椎全身癱瘓（翻攝微博） 從天而降一隻狗，女子被砸斷頸椎全身癱瘓（翻攝微博）
抖M嫩妹脫單網拍「二手姐夫」... 財產遭查封 破產男怒了！一把...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。