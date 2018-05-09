誇張！女在電梯裡被同事強吻 主管竟要她別幹了

2018年05月09日 11:34 陳慶餘

女在電梯裡被同事強吻，主管竟要她別幹了（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

實在誇張！一名自稱在新北市某醫院擔任醫院傳送人員的女網友在臉書社團「爆料公社」淚訴自己在電梯裡遭到強吻性騷擾，沒想到在將此事報告給主管時，主管竟然僅要求「對方以後工作要離受害者十步遠」，甚至還說若是相同事情再度發生，那「兩個都不要做了」，讓女網友完全無法接受。

女網友在臉書社團「爆料公社」貼出錄音檔指控，自己在新北中和的一間醫院擔任傳送人員，但是卻在上個禮拜五遭同事在電梯裡強吻臉頰，沒想到在她告知外包廠商的主管後，主管卻向她表示要禮拜一才能處理，後來她在男友陪同下與主管見面時，主管卻用「強吻她的同事以後要離她十步遠」這樣的理由打發她，氣的她報警處理，沒想到在報警後隔天她就收到同事通知，說主管要她盡快去辦離職手續，而她要求簽非自願離職單，領班的態度還很差，擺明就是要逼她「自願離職」。

根據女網友附的錄音檔中，主管一開始就澄清自己也很重視類似事件，但是接下來的處理方式卻馬上打臉自己。主管表示，如果對方的行為真的侵犯到受害者的話，「那他以後就不要跟她有任何的講話或者是怎麼樣…就各做各的事情，因為大家畢竟都是來這邊上班賺錢，要留一碗飯給人家吃，那如果以後再跟她講一句話的話，那我兩個我都不用。」

貼文曝光後，不少網友都對主管的處理方式感到傻眼，紛紛留言表示：「被害人要離職，是我看錯還是業障重，既然是外包商就跟醫院或勞工局投訴。不應該你離職。還是另有隱情⋯」、「沒天理了嗎？」、「太誇張什麼樣的主管」、「被強吻舉發怎不是對方離職而是妳？太過分了，10步是什麼鬼東西」、「這樣的處理態度真的很誇張」、「那個主任說如果再發生二個都不要做！事情是這樣處理的嗎？也要懲罰受害人喔？」