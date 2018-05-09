夜市大媽當街虐打3歲男童 只因為他「不肯打電話」

夜市大媽當街虐打3歲男童 只因為他「不肯打電話」(圖/ 翻攝自微信公眾號)

友善列印
／綜合報導

別人的家務事一般人通常不會去干涉，但大庭廣眾出現痛毆場面，根本讓人無法忍！日前大陸四川一個夜市裡，有一名岳姓女子帶著3歲兒子吃東西，卻突然當眾朝男童虐打，嚇得他狂哭哀號，躲到路旁也馬上被岳女追罵；慶幸的是有民眾及時報警，而有目擊者拍下影片分享到網路上，引起網友撻伐。

綜合陸媒報導，6日晚上11點左右，當地網路上有一段大媽當街虐打小孩的影片被瘋傳，因此被相關單位關注，介入調查。原來影片中的岳姓女子與男童是母子關係，兩人在小吃攤用餐時，岳女要求兒子打電話給前夫，但他不聽話不願意打電話，岳女便氣得當街虐打兒子，朝他搧耳光、巴頭或用力拉扯。

經警方調查得知，岳女會打兒子只是因為他不肯聽話打電話給爸爸。 經警方調查得知，岳女會打兒子只是因為他不肯聽話打電話給爸爸。(圖/ 翻攝自《看看新聞》)

男童被媽媽毒打後，不時啜泣或狂哭，試著逃跑到路邊也馬上遭到追罵，現場有其他民眾見狀上前制止，岳女才停止「教訓」兒子，但回到小吃攤時仍大聲吆喝「過來」；沒想到男童回到岳女身邊後，又繼續遭到挨罵與痛打，甚至被推倒在地，讓其他民眾看不下去，出手保護小孩還報警處理，才結束這場2分鐘左右的家暴場面。

後來經南江縣警局調查後，得知岳女和老公在4月時離婚，兒子監護權歸其父，但卻跟著媽媽生活，當天岳女會動手打小孩，只因為兒子不聽她的話「打電話給父親」，才會讓她瞬間暴氣毒打他。而男童被送醫後，發現僅有輕微外傷，目前由學校照顧；岳女也表示自己很後悔做出打小孩的行為，希望大家能諒解。

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