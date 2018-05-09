賺到？小資女花159萬買法拍屋 現場一看根本是惡夢

2018年05月09日 13:47 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸四川有一名龐姓女子去年底從司法拍賣平台，只花34萬元人民幣(約新台幣159萬元)買到一間二手套房，當下以為賺到了，直到今年4月終於能搬進去，才驚見房屋被前屋主惡搞，電線被剪斷、所有隔間的門全被拆掉；龐女估計得花上至少7萬元人民幣(約新台幣33萬元)整修，讓她才驚覺根本是惡夢一場。

據《成都商報》報導，龐女在去年12月的時候，透過司法拍賣平台只用34萬元人民幣(約新台幣159萬元)，順利標下位在四川瀘州市的二手套房，當地法院也將成交裁定書和其他相關文件交給她；但礙於向姓男屋主表示自己找不到地方住，便遲遲不肯搬走，拖到今年4月24日才離開。

龐女以為自己用比現今房價還低的價錢購屋，算是替自己省下不少錢，直到她4月29日到套房現場一看，「才發現屋內根本已經嚴重『毀容』」，她傻眼地表示，房子裡的電線全被剪斷、衣櫃門被拆走、廁所和臥室的門也消失，最可怕的是廁所的各種設備也全被砸爛；龐女當初本以為只需要買一些家具就好，「現在重新裝修起來至少還要花個7、8萬元(約新台幣33至37萬元)」。

後來向男到案後表示，他無法接受自己的房子遭到賤賣，所以才故意破壞房子，強調自己不清楚法拍後房屋所有權就不屬於他，更哭窮「我欠了很多錢，實在拿不出裝修費」。龐女認為自己的房子遭惡意破壞，所以一狀告上法院，堅持要拿到賠償金額；後來雙方也以15000元(約新台幣7萬元)達成和解，才結束這場法拍屋糾紛。