帥教官罹癌皮膚潰爛！遭現任很甩 前女友奔醫院照顧

2018年05月09日 14:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

當人患病時，親友的關心是最大的精神支柱。大陸遼寧一名教官在事業與愛情上都兩得意，但卻因罹患血癌，讓他的人生一變調，而化療更導致他肩膀皮膚潰爛，現任女友看見他的模樣後，更是嚇得逃跑，甚至離開他，豈料前女友竟回來照顧他，讓他感到相當溫暖。

綜合陸媒報導，29歲的教官胡軼智從大學四年級加入空降兵部隊，由於表現相當優秀，2014年被分發至學校擔任教官，他帥氣的外型與幽默的性格，也深受學生們的喜愛，身邊還有一名漂亮的女友，過著情場、事業兩得意的幸福生活，但卻因一場病讓他人生跌到谷底。

胡軼智接受化療，免疫力也因此下降，導致他皮膚出現潰爛(圖翻攝自/巴陵時尚網)

2016年，胡軼智被診斷出罹患急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia，AML），經過化療後導致他免疫力下降，皮膚甚至潰爛壞死，有些傷口深達3公分，由於病症相當嚴重，他還多次昏迷，被醫院下達病危通知，也由於他潰爛面積大，大腿等其他皮膚也被切下來移植。

最難過的是，胡軼智的父母都相當年邁，因此無法至醫院照顧，女友的探望就成了他最期待的事，但女友看見他的病狀後，竟嚇得大叫並留下一句「注意休息」，就再也沒有出現過，就連電話也連絡不上。面對雙重打擊，與龐大的醫療費用，頓時讓他對生命失去希望。

不過，已分手3年的前女友得知胡軼智患病後，竟瞞著現任男友偷偷搭火車來照顧他，當胡軼智看見前女友到來時，他也忍不住落下男兒淚，才知道原來還是有人關心他的，也因為前女友的行動，讓他再次燃起對生命的希望。