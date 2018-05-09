吵架完和好！她寫紙條請爸幫買早餐 結局神展開…網笑翻

2018年05月09日 15:00 杜炤佑

親人的感情是永遠無法抹滅的！近日就有一名女大生跟爸爸吵架，為了讓雙方情緒和緩，隔天早上她便寫了張「紙條」給爸爸，希望爸爸幫忙買早餐，沒想到等到爸爸辛苦買回後，反而讓女大生傻眼了，也讓網友直呼「爸爸太可愛了！」

女網友在論壇「Dcard」PO文表示：「前些日子與父親吵了一點小架，與其說吵架，不如說是他認為我不聽他話，鬧點小脾氣唸我是不孝女，這不打緊，這是父女間的小小打鬧。」

但為了和父親和好，隔天早上原PO寫了紙條留在桌上，「爸爸早安，請你幫不孝女買早餐，3個蛋餅+2個水煎包+一杯大杯奶茶，謝謝你，愛老虎油，不孝女祈請。」結果買回來後，原PO大傻眼，因為原PO在紙條上寫「+一杯奶茶」,但爸爸卻看成「十一杯奶茶」。

原PO笑說：「父親大人買奶茶時，帶著憤怒說，『幹什麼買11杯大奶茶，是喝的完嗎！』但他還是買了。」最後她只喝一杯就回台中工作，剩下10杯奶茶變成爸爸每天的早餐。

原PO爸爸竟真的買了11杯奶茶回家。(圖/Dcard)

對此，許多網友都紛紛笑說，「這下真的變不孝女了」、「替妳老爸的肚子祈禱」、「我也看成十一杯大杯奶茶」、「重點是你老爸也是默默的就買了11杯，也算是很有孝心（？）」、「你爸爸真的疼你」、「不是啊？為什麼最後十杯都留給爸爸喝」、「前面都寫阿拉伯數字，後面突然換中文數字」；女網友事後也回應：「目前老爸喝完10杯奶茶完全沒有任何不適感，因為他平常很健康有固定運動，我們家也都是吃素，也很常喝水所以身體都蠻健康的，謝謝大家關心喲！」