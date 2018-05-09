公車司機沒穿衣服市區飆車 背後故事超暖

2018年05月09日 15:24 陳慶餘

中國大陸廣州市一名公車司機梁慶志，日前在載客時突然脫下上衣並且開始瘋狂飆車，嚇傻許多不知情的民眾，但其實司機這樣做的背後原因卻超暖，原來當時一名20歲的女乘客在搭車時突然暈倒且全身冰冷，司機在發現異狀後，連忙上前關心並且脫下制服為女乘客保暖，接著就赤裸著上身開車飆往醫院，成功救回女子一命。

根據《廣州日報》報導，本週一下午約3點多梁慶志一如往常的開著公車載客，一名20多歲的陳姓女乘客走到他的身邊，表示自己肚子痛不舒服想下車看醫生，而梁慶志也很熱心地向乘客建議可以在附近有醫院的三元里站下車，沒想到公車才一到站，陳女才剛踏下公車，就隨即昏倒在路上。

梁慶志在見狀後，立刻上前關心陳女，並且不斷對陳女的人中按摩，這時陳女雖然眼睛微微睜開，但意識仍然相當不清楚，而梁慶志就和另外兩名熱心的乘客，一起將陳女抬上公車，並且把其他乘客安排到下一輛公車之後，就飛車開往醫院。

在趕路過程中，兩名熱心乘客一直照顧著陳女，而他們也發現昏倒的陳女手腳開始出現冰冷的狀況，而梁慶志在得知後，就立刻關掉車上的冷氣，並且脫掉自己的上衣為陳女保暖，「實在找不到可以蓋的東西了，我當時一閃念就把自己的衣服脫了下來」，因此梁慶志就趁著紅燈時，把制服脫下蓋在陳女身上，並且打著赤膊回到駕駛座上繼續開車。

幸運的是，梁慶志開車多年，非常熟悉當地的路況，因此就很快的公車開到醫院，並且由兩位熱心的民眾將陳女送醫治療，而陳女在經過治療後已無大礙，而梁慶志則是連名字都沒留下，就繼續回到工作崗位上。

當時在車上救人的趙姓乘客也表示，自己搭車十多年從沒見過司機沒穿衣服，「這次真是第一次見，但背後的故事也特別溫暖」梁慶志事後也表示，自己當時很擔心乘客的安危，所以才會在情急之下脫衣服，在得知對方已經脫離險境後，自己也覺得非常開心。