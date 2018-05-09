公車司機沒穿衣服市區飆車 背後故事超暖

公車司機沒穿衣服市區飆車，背後故事超暖（翻攝微博）

友善列印

中國大陸廣州市一名公車司機梁慶志，日前在載客時突然脫下上衣並且開始瘋狂飆車，嚇傻許多不知情的民眾，但其實司機這樣做的背後原因卻超暖，原來當時一名20歲的女乘客在搭車時突然暈倒且全身冰冷，司機在發現異狀後，連忙上前關心並且脫下制服為女乘客保暖，接著就赤裸著上身開車飆往醫院，成功救回女子一命。

根據《廣州日報》報導，本週一下午約3點多梁慶志一如往常的開著公車載客，一名20多歲的陳姓女乘客走到他的身邊，表示自己肚子痛不舒服想下車看醫生，而梁慶志也很熱心地向乘客建議可以在附近有醫院的三元里站下車，沒想到公車才一到站，陳女才剛踏下公車，就隨即昏倒在路上。

梁慶志在見狀後，立刻上前關心陳女，並且不斷對陳女的人中按摩，這時陳女雖然眼睛微微睜開，但意識仍然相當不清楚，而梁慶志就和另外兩名熱心的乘客，一起將陳女抬上公車，並且把其他乘客安排到下一輛公車之後，就飛車開往醫院。

在趕路過程中，兩名熱心乘客一直照顧著陳女，而他們也發現昏倒的陳女手腳開始出現冰冷的狀況，而梁慶志在得知後，就立刻關掉車上的冷氣，並且脫掉自己的上衣為陳女保暖，「實在找不到可以蓋的東西了，我當時一閃念就把自己的衣服脫了下來」，因此梁慶志就趁著紅燈時，把制服脫下蓋在陳女身上，並且打著赤膊回到駕駛座上繼續開車。

幸運的是，梁慶志開車多年，非常熟悉當地的路況，因此就很快的公車開到醫院，並且由兩位熱心的民眾將陳女送醫治療，而陳女在經過治療後已無大礙，而梁慶志則是連名字都沒留下，就繼續回到工作崗位上。

當時在車上救人的趙姓乘客也表示，自己搭車十多年從沒見過司機沒穿衣服，「這次真是第一次見，但背後的故事也特別溫暖」梁慶志事後也表示，自己當時很擔心乘客的安危，所以才會在情急之下脫衣服，在得知對方已經脫離險境後，自己也覺得非常開心。

帥教官罹癌皮膚潰爛！遭現任很...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。