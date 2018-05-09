年輕夫妻雙薪70K苦扛房學貸 「小孩來得突然」讓他心累：存不到錢

2018年05月09日 15:24 邱柏玟

許多台灣年輕人不僅低薪，可能還得扛學貸、房貸或車貸，導致不敢結婚，甚至是生孩子。日前有一名擔任業務的28歲男網友分享，自己與老婆月收約7萬元，但兩人平時得負擔貸款和生活開銷，沒想到老婆突然懷孕；9月將迎接他們第一個寶寶來臨，他卻對此感到心累，直言「未來也存不到錢了」。

7日有一名男網友在網路論壇《Mobile01》發文，說自己今年28歲在傳產公司擔任業務，月薪實領能拿到36K-38K左右，他的老婆則是在中小企業當行政，月薪實領有32K，但兩人薪水成長幅度都不大；他們家前幾年剛換新房子，兩人每個月房貸和孝親得給25K，以及兩人學貸10K，還有電信費、油錢等固定支出。

兩人當初新婚時沒有計畫短期內生小孩，但一切來得突然，老婆9月將生下第一胎，他們也馬上估計未來養小孩所需要的話費，包括每月托嬰費17K、尿布1K、太太健康險3.4K，算一算之後他們才發現，「有了小孩才知道費用驚人…」；因此決定和長輩溝通，討論小孩生下來後，考慮換便宜一點的房子，因為他們收支打平，未來可能存不到什麼錢。

不過，原PO表示和長輩溝通後，反倒是被認為「錢賺太少」，雖然是事實但還是吵了一架，他也想過跟老婆一起搬出去租房子，但又不希望媽媽太辛苦；他分享完自己的狀況，想到「貸款好多、負擔好重」就很累，更不禁感嘆地說，「同年齡的朋友想吃什麼就吃什麼，想去哪玩就出國」。

許多網友看了心有戚戚焉，紛紛留言安慰原PO，「看起來好像存不到錢，其實錢都存在新房子裡」、「先苦10年，等房貸還一半以後就會輕鬆很多」、「才28歲，不要想享受的事」、「再撐一下就過了，你只是剛好開銷最大的時間都擠在一起，撐過就輕鬆了」。

也有其他網友說出自己的看法，引用電影《三個傻瓜》的名言「錢可以賺少一點，房子可以買小一點，車子可以開小一點，但我會很快樂」，並問原PO「想追求的人生是怎樣的？」，認為每個人追求的不同，自己沒有被房貸綁二三十年的覺悟，但其實在大多數年輕人眼裡，原PO目前的人生已經算是「勝利組」了。

原PO沒想到自己的情形會勾起許多網友共鳴，最後在底下回應大家的疑問與最後的決定，他來自單親家庭，51歲的媽媽還在工作，但希望她不要過得太辛苦，所以現在孝親費能給多一點就會給多一點，後來進一步討論後，有談妥將來小孩托嬰期間每個月少給10K；他也補充，「非常感謝各位的打氣與加油，未來會繼續加油，目前還在打拼的爸爸、媽媽大家一起加油」。