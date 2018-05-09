水電師「神拉」排水管穿越整間房 網笑：賺到！還能曬衣

水電師「神拉」排水管穿越整間房 網笑：賺到！還能曬衣(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導
水電師「神拉」排水管穿越整間房 網笑：賺到！還能曬衣(影片來源/youtube/爆料公社)

水電師傅安裝冷氣時，都會拉冷氣排水管，防止漏水影響到其他住戶。最近有一名網友裝新冷氣，豈料到場卻看見驚人的畫面，排水管被「神拉管」騰空穿過整個房子，讓不少人看了相當傻眼，也有人開玩笑表示「還可以晾衣服...」。

一名網友在《爆怨公社》表示，最近請師傅裝全新冷氣，到現場檢查室內室外機都沒問題，但看見冷氣排水管的拉法讓他哭笑不得，不禁反問網友「各位...我手上還有7千尾款沒付，請教教我怎麼付這筆尾款好嗎？」。影片中，屋內被排水管騰空穿越，最後才導進洗手台裡。

許多網友笑翻表示「我還以為那是曬衣繩呢！」、「真的神拉」、「看的出冷氣師傅很用心的在牽排水管！」、「直接拉下來在地上流不就好了。他也真是多替你留了個心眼直接拉到水槽，師父人太好了」。還有人建議「影片中間有看到洗衣機，那附近應該有排水孔，看看可不可以跟安裝的人說一下，把排水的位置換到近一點的」。

也有網友解釋，一般裝冷都有基本安裝方式，且排水管與管線都有一定的長度，「如果師父是依標準安裝附的長度，就有可能會這樣裝，但應會先問過」，還有碰過類似經歷的人表示「我家當時三台為美觀+建商安排好的位置，加加超出了2萬多」、「我也遇過一次，我只問了他一句，你覺的這樣可以的話，你就回去吧」。

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