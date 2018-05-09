國道警察攔車「跟你透露秘密」 結果送一張小抄…網噴笑

國道警察攔車「跟你透露秘密」 結果送一張小抄…網噴笑(圖/本報資料照)

友善列印

幽默感滿分！近日一名男網友開車上國道時，遭到路邊的國道警察攔下，並問他「知不知道內側車道時速不得低於90」，當下原PO驚訝地道歉，表示自己不知道規定，結果警員竟貼心地說：「怕您忘了，開張小抄讓您帶著」，沒想到小抄的照片曝光後，讓網友們全笑翻了！

網友在臉書「爆料公社」PO文表示，5日開車上國道時，「前後左右都沒車開著音樂從容的開車，遇到了路旁的紅斑馬，搖旗把我攔下來」，接著警員說：「透露一個消息讓您知道」原PO疑惑地說：「哦？」警員說：「開內側車道不能太慢，低於九十不行哦！」原PO說：「真的嗎？我不知道ㄟ」警員便回：「大家告訴大家，怕您忘了，開張小抄讓您帶著。」原PO還覺得很暖心地說：「你真好」。

國道警察攔車「跟你透露秘密」 結果送一張小抄…網噴笑 所謂的小抄就是罰單。(圖/爆料公社)

結果原PO最後拿到了一張罰單，讓許多網友紛紛笑說：「這警察好幽默喔」、「明明就是大抄，那麼大張，不過這張有點貴」、「這自嘲還不錯，既表示了自己接受了這張罰單，也達到自娛娛人的效果」、「要付錢的小抄」。

根據高公局網站指出，慢速車違規行駛內側車道罰則如下：

1、時速逾80公里，惟未以最高速限行駛內側車道，處罰3000元。

2、時速低於80公里，占用內側車道行駛，處罰5000元。

3、利用內側車道超車後，有安全距離未駛回原車道，且未以最高速限行駛，致堵塞超車道行車者，處罰6000元。

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