喊「92加滿公升整」！加油員傻回2公升 網酸：跟珍奶全燙一樣

2018年05月09日 18:07 杜炤佑

加油時該怎麼喊？一名駕駛開公司的廂型車去加油站加油，結果副駕喊了4次「92加滿公升整」，加油員卻會錯意，以為是「2公升」，讓駕駛傻眼直說「是要講幾次？」不過PO文一出，反而讓其他網友打臉，「加滿就加滿，公升整是什麼？」、「跟要珍奶全燙一樣的概念」。

網友8日在臉書「爆廢公社」發文抱怨，表示當天去加油時，副駕說了3次「92加滿公升整」，結果加油員3次都回「2公升」，接著副駕見對方拔95的油槍，又馬上提醒「我說加92」，接著喊第4次「92加滿公升整」，但加油員依舊聽錯，又覆誦「2公升」一次，讓原PO氣得說：「是要講幾次」？

原PO無奈表示：「到底我為什麼要開著車去加2公升？有人聽得懂『92加滿公升整』嗎？第一次聽的時候，聽得我開始懷疑人生....這不是我發明的，我也是經過很久才搞懂在講什麼。」

對此，有網友出面解釋所謂的「92加滿公升整」，就是「92加滿，公升整數」，但這樣講實在容易使人誤會，「直接喊加多少，或加幾公升不就好了？公升整是啥」、「請喊加滿公升整數，不要把加油員當萬能翻譯機」；原PO事後也補充回應，「為什麼不去自助加油，我想是因為錢是由零用金支付，付的是現金，回去還要作帳！可以告訴我92加滿公升整，為什麼要拿95的槍嗎？」

另外，也有網友替原PO說話，「我公司的大型車全部就是要加滿公升整，因為是簽帳的，要是加過公升整，月結的時候，加油站會以進一公升整數算，這樣就會造成公司以及我的損失，一般大型車都嘛是加滿公升整。」