月薪26萬！他霸氣「用現金塞爆口袋」 專業網揭真相

月薪26萬！他霸氣「用現金塞爆口袋」 專業網揭真相(圖/爆廢公社)

友善列印

台灣普遍低薪的話題不斷，日前就有一名網友就在臉書貼出薪資單，可見上方寫下26萬的薪水、日薪高達6000元，引起網友熱烈討論，還有人猜原PO是電焊師傅，一個月領10、20萬元以上都是很正常的。

網友在臉書「爆廢公社」PO出照片，可見薪資單上的左上角寫著日勤「1日6000元」，應支金額是「264000」元，扣掉所得稅1246元後，剩下26萬2754元。另一張照片則是一名男子的襯衫口袋中塞著厚厚一疊的千元鈔，看似連鈕扣都扣不起來，其餘的現金則用左手握著，原PO也在文中表示：「我要努力朝著前輩們的薪水前進～。」

對此，其他網友紛紛留言「不太敢相信......」、「我看錯嗎？還是多算」、「高風險 高報酬？」、「這好假喔...一天6000X30也才18萬，其他多的怎沒註明？」、「勞健保都不用扣的嗎？」不過也有網友猜出原PO是電焊師傅，「電焊鋼構大樓的師傅一個月領十幾二十萬元以上很正常，但是這是一個很危險的職業，有懼高症是不能賺這錢的。且焊接時候會有紫外線傷害眼睛，幾乎每個電焊師傅都有眼睛病變問題。」至於薪水部分，「大樓電焊師傅是以電焊的頭數去計算，一頭價格多少視情況去計算(一般厚度越厚價格越高，因為時間上就比一般花費兩三倍以上)450～1600元/頭，然後一天八小時大約10～20頭(這只是大約的計算方式，實際還是依各老闆給電焊師傅的為準喔)。」

喊「92加滿公升整」！加油員...

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