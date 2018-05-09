心碎！主人過世愛犬難過拒進食 趴上棺材見最後一面

心碎！主人過世愛犬難過拒進食 趴上棺材見最後一面(圖翻攝自臉書/Elements Cremation, Pre-planning & Burial)

友善列印
/綜合報導

狗是人類忠心的好夥伴，若看見主人離開，也會感到傷心。加拿大一名狗主人心臟病發過世，而他所飼養的愛犬因找不到主人，變得茶不思飯不想，甚至瘦了好幾公斤，女主人於是帶牠參加丈夫的喪禮，愛犬用前腳跨上棺材，讓現場親友都感到相當難過。

加拿大一名狗主人比尤利（Beaulieu）飼養愛犬賽迪（Sadie）13年，但最近主人卻突然心臟病發作，儘管醫護人員趕緊到場急救，但仍回天乏術，而賽迪並不知道發生什麼事情，當時還不斷用頭擺弄主人的手，希望對方能好好撫摸牠，讓人看得格外難過。

賽迪發現主人不見了，開始變得無精打采，甚至停止進食，在短短10天內就瘦了10磅(約4.5公斤)，不斷的等待主人回家。而10天後，家人替比尤利舉辦喪禮，也破例讓賽迪參加，女主人帶著愛犬進入會場，只見牠趴上主人的棺材上，俯身聞了主人的遺體，但牠似乎已聞不到主人的氣味，便跳了下來並離開。

現場的親友都感到相當難過，而殯葬業者梅（Jeremy May）也分享這幾張感人的照片，表示當賽迪進來後，現場的氣氛都不同了「當時大家都表現出敬意，因為每個人都知道，繼比尤利的妻子後，賽迪就是他最佳的伴侶」，而梅拍下這些照片後寄給家屬，女主人也感到相當欣慰。

阿嬤託夢！韓國男登山採到百歲...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。