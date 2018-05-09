心碎！主人過世愛犬難過拒進食 趴上棺材見最後一面

2018年05月09日 20:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

狗是人類忠心的好夥伴，若看見主人離開，也會感到傷心。加拿大一名狗主人心臟病發過世，而他所飼養的愛犬因找不到主人，變得茶不思飯不想，甚至瘦了好幾公斤，女主人於是帶牠參加丈夫的喪禮，愛犬用前腳跨上棺材，讓現場親友都感到相當難過。

加拿大一名狗主人比尤利（Beaulieu）飼養愛犬賽迪（Sadie）13年，但最近主人卻突然心臟病發作，儘管醫護人員趕緊到場急救，但仍回天乏術，而賽迪並不知道發生什麼事情，當時還不斷用頭擺弄主人的手，希望對方能好好撫摸牠，讓人看得格外難過。

賽迪發現主人不見了，開始變得無精打采，甚至停止進食，在短短10天內就瘦了10磅(約4.5公斤)，不斷的等待主人回家。而10天後，家人替比尤利舉辦喪禮，也破例讓賽迪參加，女主人帶著愛犬進入會場，只見牠趴上主人的棺材上，俯身聞了主人的遺體，但牠似乎已聞不到主人的氣味，便跳了下來並離開。

現場的親友都感到相當難過，而殯葬業者梅（Jeremy May）也分享這幾張感人的照片，表示當賽迪進來後，現場的氣氛都不同了「當時大家都表現出敬意，因為每個人都知道，繼比尤利的妻子後，賽迪就是他最佳的伴侶」，而梅拍下這些照片後寄給家屬，女主人也感到相當欣慰。