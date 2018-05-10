平息「婆媳大戰」！他問送妻什麼母親節禮物 網友答案超殘酷

平息「婆媳大戰」！他問送妻什麼母親節禮物 網友答案超殘酷(圖/本報資料照)

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母親節即將到來，除了小孩會送媽媽禮物外，有些男性朋友也會送老婆禮物。近日就有一名人夫在網上PO文表示，自從老婆嫁進來後就常與媽媽吵架，今年母親節，他想趁機送個大禮，希望可以就此緩解家中的「婆媳大戰」，但苦惱許久都不知道要送什麼，只好上網詢問網友，結果卻得到一個「超殘酷的答案」。

網友在論壇《Mobile 01》發文表示，老婆嫁進來後就常與媽媽吵架，也多次要求「要搬出去住」，但其實他的內心是很希望「老婆可以融入家庭成幸福的太太和媽媽」，於是想趁今年母親節時送上大禮，於是上網詢問大家：「請問各位有什麼推薦的實用禮物嗎？之前送她衣服包包都嫌我沒品味，有想過不然就送寢具或傢具...想問各位預算限制下送床組或是傢俱，會覺得很沒心嗎？」

結果文章一出，其他網友看了紛紛回應，「她要的禮物都已經很明確了～房子...房子...房子...搬出去就是給她最大的禮物」、「不管是買的還是租的，相信這才是給老婆最好的母親節禮物」、「除非婆媳問題解決，不然還是快點讓經濟穩定然後搬出去吧」、「短暫的出外旅遊遠離婆媳問題讓她放鬆一下，也是個不錯的選擇」、「婆媳問題真是千古難解，保持若即若離的關係是最好的」、「不要和父母住+1，通常都是因為價值觀不同，老一輩的比較省，年輕一輩喜歡買好一點的，換個時代換個腦袋」。

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