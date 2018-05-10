孕婦遇氣爆全身遭燒傷 為保護胎兒「拒打麻醉止痛」

孕婦遇氣爆全身遭燒傷 為保護胎兒「拒打麻醉止痛」(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

遇到嚴重燒燙傷，治療時都會施打麻醉，要不然會讓人痛得受不了。大陸湖南常德一名懷孕3個月的媽媽，日前煮飯時不料遇上氣爆，治療期間她擔心施打藥物會傷害胎兒，因此拒絕注射麻醉或止痛藥等藥物，讓不少網友大讚她是「英雄媽媽」。

綜合陸媒報導，27歲的向姓孕婦懷孕3個月，日前在家中煮飯時，不料液化石油氣外漏導致氣爆，由於事發突然，向女反應不及，因此沒有順利躲過，全身有多處嚴重燒燙傷，臉部甚至被燒到焦黑，丈夫趕緊將她送往醫院治療，身上有多處2至3度的燒燙傷，且面積約達18%。

搶救兩天後，向女被轉往常德燒傷整形醫院治療，身體被纏上繃帶，嘴唇更是出現潰爛，痛的讓她說不出話來。而孫姓主治醫師透露，由於胎兒母親擔心藥物對孩子造成影響，因此治療期間，拒絕使用麻醉、止痛等藥物，就連抗生素劑量也用得很低，換藥時儘管非常痛，但向女都忍下來不吭一聲。

看在向女的丈夫眼裡滿是心疼，但對於妻子的決定仍保持尊重 看在向女的丈夫眼裡滿是心疼，但對於妻子的決定仍保持尊重(圖翻攝自/東網)

看在向女的丈夫眼裡滿是心疼，但對於妻子的決定仍保持尊重，而孫醫師也擔憂的表示，目前患者生命跡象穩定，但接下來的手術該如何麻醉成了問題，也正在想用什麼方式，才不會影響到胎兒。許多網友紛紛大讚「母愛真的很偉大，她是一位堅強的母親」、「這個媽媽自己這樣選擇，我可以理解」。

不過，醫學平台「丁香醫生」則發文提到，現在有許多不同的麻醉方式，有些並不會影響到孕婦及胎兒，也指若是不用，劇烈的疼痛所引起的生理反應，對胎兒未必是好的「醫學就是幫大家解決痛苦的，而母愛也不應該受苦」。也有醫師認為，由於向女傷勢相當嚴重，建議必須接受良好的治療復原，避免未來出現感染。

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