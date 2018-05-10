不爽女大生狂炫富 男子竟狠刺她70刀與屍塊合影

不爽女大生狂炫富，男子竟狠刺她70刀與屍塊合影（翻攝太陽報）

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俄羅斯一名前曾經在海軍學校就讀的前軍校生，因為不滿一名富家女一直在網路上瘋狂炫富，竟然找藉口將女大生約出來見面，並且持刀狠刺她70下並分屍，更將自己與屍塊的合影發給前女友恐嚇，讓前女友嚇得報警處理。

根據《太陽報》報導，現年20歲的卡札瑟娃（Anastasia Kazantseva）是一名家境富裕的女大生，常常在網路上秀出美照的她，在網路上小有名氣，也因此引來同樣也年僅20歲的前軍校生梅利斯基（Ilya Metlitsky）的注意，外界甚至一度盛傳梅利斯基其實是卡札瑟娃的男友，但這項消息卻被卡札瑟娃本人否認，但她也承認兩人確實認識，而且梅利斯基還參加過她的生日派對。

據了解，梅利斯基因為整天在網路上看到卡札瑟娃炫富而心生不滿，因此就用借錢當理由將對方約出來見面，接著就持刀往女大生的身上猛刺70多刀，導致她當場死亡，而在卡札瑟娃死亡後梅利斯基也沒停手，反而將卡札瑟娃的遺體分屍並合影，更將照片傳給前女友，並恐嚇她：「妳就是下一個！」

梅利斯基的前女友在看到照片後立刻被嚇傻得報警處理，而警方也循線逮捕了梅利斯基。報導指出，梅利斯基在被捕後向警方供稱，卡札瑟娃的炫富行為「快把他逼瘋了」，所以才會痛下殺手。

梅利斯基目前已被逮捕（翻攝太陽報） 梅利斯基目前已被逮捕（翻攝太陽報）
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