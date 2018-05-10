小模嗨穿透明睡衣玩過頭…「露點8秒」截圖瘋傳

2018年05月10日 11:13 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

直播平台正夯，不少直播主為了吸人氣，不擇手段祭出各項噱頭吸引大票粉絲，不過一旦玩過頭可能後悔也來不及了！日前一名外拍小模為了衝高收視人數，在直播上承諾只要人數衝破8000，就會換上性感透明睡衣，過程中卻有眼尖的網友發現女模不慎露點8秒，她本人也是透過手機畫面才驚覺走光，不過為時已晚。

活躍於各大展場的小模，日前開直播和粉絲互動，甚至聲稱只要觀看人數逾8000人，就會上演「濕背秀」，果真最後信守承諾，穿上一件深V性感低胸睡衣。面對粉絲起鬨要她做些伸展運動，她也一一照辦，雖然過程中她按住胸前避免走光，但右胸仍不慎露點卻毫無自覺，直到8秒後才從手機畫面發現，並緊急調整睡衣，不過露點畫面早已被許多粉絲截圖瘋傳。

小模事後懊悔發文，坦言「沒有好好保護好自己真的會後悔一輩子」。（圖／翻攝自臉書）

然而就在小模露點後，直播就無預警中斷，影片也隨即被刪除，遭懷疑是臉書強制下架。事後小模也在臉書粉絲團發文，懊悔表示經歷了一個難熬的夜晚，「人都有不小心的時候，但你阻止不了那些等著看你笑話的人，我會默默承受，不管付出多少代價…只希望大家可以停止這一切。」

對此，有酸民認為小模只是為了想紅，「這招成功招來很多粉絲，這事很快就會被忘了，跟地溝油一樣，聰明！」、「」不過也有不少粉絲留言安慰「沒事的，一切都會過的」、「請好好愛惜自己～時間會沖淡一切的」。