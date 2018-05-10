被迫觀看幼女性侵片 女警淚訴心靈受創求償810萬

瑞比（左）指控警局害她罹患創傷後壓力症候群（翻攝每日郵報）

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英國一名29歲的女警日前到法院控告警隊，指出她因為在參與一件和兒童有關的性侵專案小組時，在調查過程中她看了超過800部年幼女童被性侵、虐待的影片，導致她心靈受創，除了常常做惡夢外，更罹患了創傷後壓力症候群（PTSD），因此她決定向警隊提出20萬英鎊（約810萬台幣）的精神賠償。

綜合外媒報導，女警瑞比（Cara Creaby）2009年加入倫敦警察廳，而她在2012年參與了一個名為「藍寶石」、負責調查兒童性侵案的專案小組，而為了釐清案情，瑞比被上級安排研究嫌犯的日記，以及觀看他所拍攝的兒童性虐影片。

由於瑞比每天上班都要觀看類似影片，因此她也漸漸被影片中噁心恐怖的內容給影響，開始出現心悸、情緒化、不斷做惡夢等等反應，周遭同事的一點點小動作都會引起她的恐慌。

瑞比指出，自己將自身的健康情況回報給上級後，對方的處理態度卻相當消極，只是叫她繼續工作，狀態越來越差的她，最後就被診斷出罹患了PTSD。

因此，瑞比決定對倫敦警察廳提出告訴，指控對方忽視她的需求，沒有為她提供該有的健康治療導致她心靈受創，並要求80萬英鎊（約810萬台幣）的賠償金，而倫敦警方對此則是三緘其口，僅並表示全案已委託律師進行審查。

瑞比（右）指控警局害她罹患創傷後壓力症候群（翻攝每日郵報） 瑞比（右）指控警局害她罹患創傷後壓力症候群（翻攝每日郵報）
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