萌犬買回家養越長越奇怪 半年後才驚覺根本不是狗

女子養了狐狸犬半年，才知道牠根本不是狗（翻攝太陽報）

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尾巴幾乎和身體等長（翻攝太陽報） 尾巴幾乎和身體等長（翻攝太陽報）

中國大陸山西一名女子，因為非常喜歡「狐狸犬」，因此就在去年6月花了1200元人民幣（約5600元新台幣）買了一隻可愛的白色狐狸犬寶寶來飼養，沒想到在帶回家之後，這隻狐狸犬不但不吃狗糧，而且從沒聽牠發出狗叫聲，而女子在經過了半年後才發現，原來自己養的不是什麼狐狸犬，根本就是一隻貨真價實的狐狸。

根據《太陽報》報導，山西太原一名王姓女子非常喜歡狐狸犬，所以她就花了一點錢買了一隻回家養，雖然牠不愛吃狗糧，也從沒聽牠叫過，但王女仍非常細心照顧牠。

沒想到養著養著，王女卻發現這隻「狐狸犬」越長越奇怪，除了毛髮比其他狗狗厚以外，嘴巴也更尖、尾巴比一般的狗狗來得更長，而當她帶著愛犬去遛狗時，其他民眾也紛紛向她表示，這隻恐怕不是什麼「狐狸犬」，而是真正的狐狸。

滿腹懷疑的她，就帶著愛犬到太原的動物園尋求解答，而動物園的專家在看到小王帶來的「狐狸犬」之後，就一眼認出這隻小狗其實根本就不是狗，而是一隻真正的狐狸。園方指出，狐狸隨著年齡增長，身上的味道也會越來越重。

為了讓「愛犬」能夠有更好的生活環境，雖然不捨，但王女也同意讓動物園接受照顧這隻狐狸，而動物園也表示，歡迎王女隨時來動物園看牠。目前這隻狐狸正在隔離觀察，預計一個月後就會放入園內與其他狐狸一起相處

小時候長這樣（翻攝太陽報） 小時候長這樣（翻攝太陽報）
長大變這樣（翻攝太陽報） 長大變這樣（翻攝太陽報）
真正的狐狸犬長這樣，嘴巴較圓短、尾巴也不會像狐狸一樣那麼長（shutterstock） 真正的狐狸犬長這樣，嘴巴較圓短、尾巴也不會像狐狸一樣那麼長（shutterstock）
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