熱血寶可夢迷！阿伯「一次6支手機」抓寶 網驚呼：高手在民間

熱血寶可夢迷！阿伯「一次6支手機」抓寶 網驚呼：高手在民間(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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先前手機遊戲寶可夢一推出掀起「抓寶風潮」，雖然現在已經不像當時有那麼多人瘋狂四處朝聖抓寶，但仍有一些死忠遊戲迷。最近有一名網友在路上看到一名阿伯，腳踏車上裝了「6支手機」，而且畫面全部都在抓寶，讓他超驚訝；而大票網友看到阿伯對遊戲如此狂熱的樣子，忍不住驚呼「高手在民間」。

昨(9)日一名網友在臉書社團分享，在路上看到一名白髮蒼蒼的阿伯，應該是名超狂熱的寶可夢迷，居然在一台腳踏車上放了手機座，甚至「一次使用6支手機」，從手機畫面看到6支手機都「忙著抓寶」，讓原PO不禁笑說「要注意安全」；而且他相當好奇阿伯是準備一堆行動電源，還是將前方置物籃改成電瓶充電，因為每支手機都插著連接線，看起來相當壯觀。

大票網友看到阿伯對遊戲如此狂熱，紛紛驚呼，「神奇寶貝大師」、「人家活到老學到老，阿伯活到老玩到老」、「這可以當神奇寶貝宗師了吧」、「老人家狂起來沒人比得過」、「大家誤會了，其實阿伯就是小智」，有網友也有發現，現在持續玩寶可夢的玩家，「都是爺爺奶奶級的」。

但有部分網友擔心阿伯這樣玩遊戲是否太危險，「我前幾天才遇到一個給我邊騎邊玩的阿北，那天他還忽然停車害我差點親(撞到)下去」、「超狂！但要小心安全」；原PO也補充提到，阿伯並沒有邊騎邊玩，「我看到阿伯的時候他是停下來玩的」。

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