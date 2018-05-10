在子宮內「吸收」雙胞胎姊妹 女模擁有兩組DNA

2018年05月10日 15:06 陳慶餘

美國一名女模特兒穆爾（Taylor Muhl），從小身體兩側的膚色就不一樣，但卻一直找不到原因，甚至還一度以為這樣的情況只是大面積的胎記，直到某天他偶然看見了一部有關於「嵌合體（Chimera）」的紀錄片後，才開始懷疑自己是不是也是嵌合體，而在經過詢問許多醫生的意見後，她才終於發現原來自己當年還在母親的子宮內時，就「吸收」了自己的雙胞胎姊妹，並因此擁有兩種不同的DNA和血型，才會導致她的膚色像是「黑白郎君」一樣一淺一深。

穆爾在接受《太陽報》專訪時表示，自己從小就對自己的膚色感到很自卑，「每當去到公眾場合，我總是把它用衣服遮起來。一直以來，每個人都對我說那是胎記，即使是到現在為止還是有人這樣認為，不少醫生也不知道嵌合體，畢竟這實在是太罕見。」在希臘神話中，嵌合體（奇美拉，Chimera）是指一種同時擁有獅子頭、山羊身、毒蛇尾的一種生物，但是在醫學上指的卻是一種不同的受精卵融合在一起，成為一個個體成長的現象，是一種相當罕見的案例。

穆爾拿出一張自己小時候的照片指出，自己的母親當年崇尚一切自然，因此不只沒有到醫院做超音波檢查，也決定在家中自然生產，因此她的母親根本就不知道自己懷的其實是雙胞胎，而當她出生後，眾人也被她身上黑白分明的膚色給嚇壞。穆爾說，自己從小對「雙胞胎」這件事就有莫名的憧憬，除了不斷想打扮得和她最好的朋友一樣以外，她還會直接問媽媽自己是不是還有兄弟姊妹，也許在她的內心深處，其實就知道自己曾經有個雙胞胎姊妹。

當穆爾長大進入娛樂圈工作後，她很怕自己的身體在鎂光燈前面曝光，因為她深怕會因為她的膚色關係，讓客戶不再找她拍攝，因此她就決定嘗試使用雷射來去除這塊「胎記」，但卻因為太痛而作罷，而她開始懷疑自己身上這塊大面積的黑斑，其實根本就不是胎記。

穆爾透露，自己透過一部紀錄片發現了嵌合體這個現象，才讓這個困擾她20多年的真相曝光，也因為是嵌合體的關係，穆爾的體內有兩組不同的血型、DNA以及免疫系統，除了身體兩邊會對不同的東西過敏外，每次感冒也會讓體內的兩組免疫系統互相攻擊，導致她的病狀越來越嚴重。

醫師指出，嵌合體是一種非常罕見的案例，全球僅只有約100人是嵌合體，而大部分的嵌合體在外觀上都看不出來，像是穆爾這種在外觀上有明顯差異的，也僅有10人左右。

穆爾表示，自己在得知自己身上的黑斑其實是自己的雙胞胎姊妹後，一切都豁然開朗了起來，而她也決定以嵌合體的身分來展現自己的和雙胞胎姊妹的膚色，希望有助提高外界對嵌合體的認識，以及鼓勵其他嵌合體人士不需要為此自卑。