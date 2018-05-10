身體不適疑遭鬼壓床！女求助道士吃「2.3萬仙丹」變鉛中毒

2018年05月10日 14:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少迷信的人聽信偏方，身體不適便找道士解煞。大陸深圳一名女子去年至土地公廟拜拜後，身體便出現不適的現象，起初懷疑是遭鬼壓床，因此上網PO文尋求幫助，之後有一名自稱是道教「清派」的傳人向她聯絡，推斷她染上「屍病」，必須花5000元人民幣（約新台幣2.3萬）購買仙丹治病，沒想到卻是一場騙局。

32歲郭姓女子去年12月在租屋處附近的土地公廟上香，沒想到之後身體就出現不適，懷疑自己遭鬼壓床，於是在論壇「知乎」發文求助，隨後有一名自稱是道教「清派」第37代傳人的宋姓男子與她聯絡，更表示「附體上身很嚴重的那種，（治療）也不是很難」、「護身法也好，派兵將驅趕也好，基本上都能一次治好」。

郭女感到相當害怕，於是兩人也互加微信，宋男推斷她染上「屍病」，必須服藥與畫符，要求她花費5000元人民幣購買治療配方，當時網購鉛丹時，老闆就曾提醒這樣的配法，可能會造成鉛含量過量，而郭女卻向對方解釋，是醫師所開的配方。

但郭女藥吃下吐後，不僅沒有改善，身體甚至越來越不舒服，對方卻辯解那是「氣血反應」屬正常現象。但服藥一週後，她身體仍未好轉，隨後上網才發現最近出現的症狀，與鉛中毒引起的腎衰竭相似，忍不住趕緊就醫，才得知她血液中鉛含量超標，且已超出正常人的兩倍，讓郭女感到相當氣憤，而目前也聯絡上宋姓男子，警方也已介入調查。