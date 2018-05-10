電信499之亂！網轟：流失核心客戶換來小氣奧客

2018年05月10日 16:30 李珮雲

中華電信9日祭出優惠殺到見骨的「不降速499元吃到飽」限時方案，台灣大及遠傳也緊急宣布跟進，搶辦「499吃到飽」成為全民運動。不過有網友認為，中華電信推出軍公教優惠後，就不斷做錯誤決策，這次優惠不只激怒高資費客戶，更慘的是「賠掉核心利益卻換來大量奧客，何苦？」

中華電信推出499元吃到飽專案吸引民眾瘋狂搶辦，但電信業者第一線人員卻忙到爆，氣的上網怒飆「去你X媽的499」。（鄭任南攝）

中華電信優惠開打首日，全台門市遭到申辦人潮擠爆，不僅導致系統當機，還有門市延長營業時間至凌晨2點。一名網友更在臉書粉絲專頁《靠北電信業奧客》匿名發文，直言公司業績好，但員工都是「在做功德的」，不但沒業績，還被奧客刁難，希望大家不要為難門市人員，「然後拜託不要打給身邊有在電信業的親人！因為會很想翻白眼。」

面對499之亂的「喪屍潮」，不少電信業員工紛紛留言抱怨。（圖／翻攝自臉書《靠北電信業奧客》）

對此，不少電信業員工也留言抱怨，「都沒聯絡的朋友今天一直打…」、「還有親人問『辦理499可以幫我吸收違約金嗎？換愛瘋8，有沒有優惠？」、「現在凌晨2點，我連晚餐都沒得吃…」、「沒業績就算了，系統當機還要被罵『為什麼壞掉不早說？』，請問我們是會觀落陰提早知道會當機嗎！？」

此外，PTT鄉民「playcat1944」也提出專業見解，直言「說軍公教優惠整個北七就是這樣，因為你會把多年來默默付高資費的客戶全部激怒，包括那些很有錢其實不在乎手機月租多少錢的人，犧牲成這樣只是圈下少數奧客三寶自己不會用就狂打客服的那種咖，何苦？」認為電信公司賠掉核心利益，換來的卻是成群的小氣奧客。