超慘員工旅遊！他碰上景點通通「今日公休」 網笑：神級旅遊

2018年05月10日 16:55 杜炤佑

員工旅遊是公司給予員工們的福利之一，如果辦得不好，可能還會花大錢又遭嫌棄！一名網友愛臉書分享經歷，表示先前參加公司舉辦的員工旅遊，沒想到長途的車程到了台中後，竟發現每一個地點都「公休」，讓他相當傻眼，直呼「本來出發前想說太好了都沒去過，結果去了之後還是感覺沒去過。」

網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當天搭公司的遊覽車到台中玩，上午10點到了首站台中國家歌劇院，但因為開放時間是11點半，導遊只好把大家帶到附近的秋紅谷散步、吃飯，再拉回歌劇院待約30分鐘。

接著要前往第二站台中文創園區，「在前往的路上導遊還說可以去試喝酒，去以前的調配室聞聞酒香，看看文創之類的……結果……週一休館。」於是每人發了冰棒和拍團體照後，眾人又再前往彰化扇形車站，沒想到「說全世界只剩台灣跟日本還保存著，結果……本日公休！本日公休！本日公休！」最後因為時間太過充裕，導遊趕緊安排了台灣優格餅乾學院，讓大家買完餅乾後回程。

原PO無奈地說：「完全出乎意料，滿滿的驚喜與驚訝，小學生戶外教學都比這高級，我阿嬤參加老人常青會的旅遊都比這好n倍，到台中一日遊可以在遊覽車上完整看完兩部電影的經驗我還真是第一次。」

對此，其他網友也紛紛回應「狂笑中，太好笑了」、「公休日團體旅遊」、「你們公司是得罪了旅行社嗎？」、「聽起來很悲慘，但我真的笑到停不下來」、「這是神級旅遊,完全什麼都沒看到...」、「我以為國立廠館禮拜一公休是全台灣人都知道的XDD沒想到你們旅行社不懂」。