浮潛還沒丟飼料魚狂游過來！被女友拉出水面 真相讓他崩潰

2018年05月10日 17:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多情侶相處時，都會有些難忘的回憶，回想起來總讓人會心一笑。一名男網友透露，與女友至小琉球體驗浮潛，下海後他發現身旁擁來好多魚還有海龜，甚至比手拿吐司的教練那裡還多，讓他感到既神奇又興奮，直到女友將他拉出水面，得知真相後崩潰不已。

一名男網友在《爆怨公社》提到，婚前與老婆（當時的女友）至小琉球旅遊，因為機會難得也藉此體驗浮潛，不過由於兩人都不會游泳，因此教練便吩咐他們抓住繩子，「讓她兩手拉著，我只有左手拉繩子，右手勾著她的左手，想說這樣她比較有安全感」。

一名男網友發文抱怨，讓不少網友全笑歪(圖翻攝自/爆怨公社)

兩人遊到離岸邊較遠的海域，魚也變得越來越多，男網友見此景象相當興奮，心想「哇靠！也太漂亮了吧！教練都還沒拿出吐司呢！魚就那麼多」，而這時老婆便拍了他的肩膀，但原PO已無心理會，隨口回應「我知道啦！快看！很漂亮欸」，儘管教練拿出吐司吸引魚群，但他附近的魚遠遠比有麵包的地方多。

幾秒鐘後，原PO的老婆便拉起他的救身衣，將他頭抬出水面並大喊「我在吐！」，得知真相後讓他當場崩潰「原因不是因為她吐，而是我的頭居然是泡在她的嘔吐物裡」，也頓時了解原來是嘔吐物吸引魚群來吃，「連海龜都出現了，近距離看比我想像中還大隻」。事後，他才知道原來老婆會「暈浪」，當下他們也趕緊回岸上休息。

嘔吐物也吸引海龜上門(圖翻攝自/爆怨公社)

而這次經驗卻讓原PO永生難忘，甚至表示「害我至今不敢浮潛，因為一直有陰影」。許多網友也笑歪回應「都沒發覺頭附近有很多『飼料』嗎？」、「而且海龜是可遇不可求吶！還不快謝太后的恩典！」、「託你老婆的福才能有這麼多魚看」，也有人分享類似經歷「我唯一一次浮潛也是有人暈浪，七個人一個拉一個，我倒數第二個，嘔吐物就從前前方飄過來，還好我閃過」。