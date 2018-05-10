國術師妙手神喬5分鐘 瘸腿浪浪下一秒能走了

2018年05月10日 17:39 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

國術師按摩5分鐘，下一秒奇蹟發生！（影片取自《方志成國術館》臉書粉專）

不少人跌打損傷都會尋求國術館師傅幫助，沒想到國術師竟還能幫受傷的流浪狗喬骨！高雄一名國術師日前在網路上爆紅，只見經過他妙手「整骨」5分鐘之後，小黑狗竟能奇蹟似的站起來走路，影片曝光後引起網友熱議。

這名方姓國術師在臉書社團《大寮五四三~開講吶喊專用》透露，日前他在國術館外發現一隻黑色流浪狗疑似受傷，癱倒在地並微微顫抖，他出自本能地想伸手幫牠，但小黑狗卻不斷對他吠叫，於是他只好委請友人協助幫忙將狗狗蓋上毛毯，遮住其眼睛，並將之固定避免掙扎扭動。

只見國術師先是不斷輕撫狗狗的後腿，安撫牠的不安全感，接著進行了約5分鐘的按摩，沒想到原本動彈不得的狗狗下一秒竟奇蹟似的起身，還緩慢地繞著國術師走了幾圈，如同在撒嬌感謝一般。而國術師眼見狗狗相當虛弱，也準備了食物和水供牠飽餐。

影片曝光後不少人深受感動，直呼「師傅厲害，下次找你幫我喬」、「狗狗站起來的瞬間好感動」、「真的是神手」、「以一技之長助人是最棒的」。

小黑狗經過整骨後已經可以行走了。（影片取自《方志成國術館》臉書粉專）

根據《蘋果》報導，方姓國術師從12歲就開始學習傳統整復技術，開業至今逾10多年，曾幫不少飼主的犬貓喬骨，面對網友的肯定，他僅低調回覆「感恩唷」，但也自爆第一次喬流浪狗時，「超怕牠咬我的，還好過程中狗狗很勇敢，讓我順利的喬完。」至於影片中的小黑狗，事後已能自由行動，甚至當晚還跟著方姓國術師一家人一起逛夜市。