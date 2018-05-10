請假4天照顧公主癌女友 工具男挨嗆「1個月只愛你1週」

2018年05月10日 17:44 杜炤佑

「公主病」通常指要求很多或喜歡位居高上的女友。日前就有一名男網友在臉書PO文感嘆，今年3月好不容易和心儀的女生交往，結果交往期間都被當成工具人使喚，不僅騎了40分鐘的車去幫對方買飯還挨罵，甚至被女友嫌「一個月只喜歡你一個星期，其他三個星期都討厭到不想見面」，讓他心灰意冷。

網友在臉書「靠北女友」PO文表示，與女友交往後，他每天下班就到女友家幫忙做家事，或整理一打開就會造成崩塌的衣櫃，沒想到反被嫌多餘。某次女友想吃丼飯，但附近沒有賣，所以問她要不要吃別的，「她就直接跟我生氣，我只好又騎了40分鐘的車去買。」

交往期間，女友向原PO表明自己懷孕了，不過雖然他希望能將孩子留下來，但女方因為還要上課、實習，最後只能妥協吃藥流產，「懷孕前她就想跟我分手，說一個月只喜歡我一個星期，其他三個星期都討厭到不想見面，說我沒體諒她只會打砲。實際上她洗完澡就坐在床上滑手機，我還要幫她拿吹風機、離子夾和保養品，甚至曾經請了4天假只為了好好照顧她，結果都被嫌沒用。」

原PO說，過了一個多月，他正式與女友分手了，他在文末對無法誕生的孩子感到抱歉，也對前女友喊話，「再見了公主，過度嚴重的公主癌我也累了，希望妳能遇到更好的人，雖然身邊每個人都說之後沒有哪個像我一樣傻的人能忍受得了妳的個性。」

對此，其他網友也紛紛回應「這種不是公主病...是真他媽的神經病」、「3月在一起馬上讓他懷孕是不是有點趕進度」、「不知情的男人會踩到雷耶！這樣就放生太沒有江湖道義了」、「快再見，男奴」、「可以請問一下版主是去哪裡找來的公主癌末期患者？」