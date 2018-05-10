全班55人只有1男！他畢業還未脫單 網笑：這四年在幹嘛

全班55人只有1男！他畢業還未脫單 網笑：這四年在幹嘛(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

男女對於科系的偏好都不同，因此經常出現某些科系，男女比例失衡的現象。日前大陸安徽中醫藥大學，在拍攝畢業照時，發現全班有54名女學生，卻只有1名男學生，而他這四年卻還未脫單，讓不少網友笑問「他這四年都在幹嘛？」

安徽中醫藥大學日前拍攝畢業照時，照片中的班級擁有55名學生，而其中僅有1名是男學生，這個畫面羨煞不少男網友，但沒想到這名唯一的男學生仍是「單身狗」。而女學生談及這名男同學時，紛紛直呼他是一名暖男，粗活都交給他處理。

對於還未脫單的問題，男同學僅回覆「可能是因為沒有這種感覺吧！」 對於還未脫單的問題，男同學僅回覆「可能是因為沒有這種感覺吧！」(圖翻攝自/梨視頻)

女同學們也提到儘管他們班都是女生，但做起事來比其他擁有10個男生的班還厲害。當問到為何班上唯一的男同學還是單身時，她們也異口同聲的表示「因為他太老實，又不會撩妹」，更期許他能順利找到工作、及早脫離單身。對於還未脫單的問題，男同學僅回覆「可能是因為沒有這種感覺吧！」。

許多網友開玩笑表示「女生太多不知道先從那個下手了」、「選擇了一個就失去其他的，單身多好」、「你們的想法都太表面了，脫單意味著一個女朋友，單身意味著全班都是他的」、「大學裡完成不了的事，畢業了更難，比如擺脫單身狗身份這件事」。

還有人諷刺「暖男都是備胎，怎麼可能有女朋友呢？」、「現如今渣男才會脫單，暖男？單著吧」，也有人吐露心聲「我們班雖然人少，一共28人，做為唯一的男生，她們天天欺負我」。

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