2018年05月10日 20:43 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

撞鬼6年！家中物品常自己移動 監視器錄到詭異畫面(影片來源/youtube/Daniel Kalemasi)

世上到底有沒有鬼，大家看法都不同，但若真的撞鬼了，可就相當傷腦筋。英國東南部的肯特郡一戶人家，家裡經常出現靈異現象，東西會莫名其妙被移動，就連他們的鄰居也不敢登門拜訪，裝了監視錄影器還親眼見證物品被不明外力挪動的瞬間，讓他們不禁毛骨悚然。

根據《每日郵報》報導，54歲的羅伯特(Robert)、52歲妻子波林( Pauline)與他們33歲的兒子貝瑞(Barry)，居住於英國東南部的肯特郡(Kent)已長達10年，但他們總感覺家裡住了另一股力量，6年前他們在兒子房間發現異狀，家中的物品有時會自己移動，猜測兒子的房間裡可能有一扇通往另一個世界的門。

羅伯特一家沒人抽菸，卻在樓梯上拍到詭異白煙(圖翻攝自/每日郵報)

羅伯特便在家中裝設監視器，證實並非他們多疑，沒想到竟錄到一系列詭異的畫面，有時椅子會自己轉動，晚上時家中的門還會自己開關，羅伯特也透露自己撞鬼的經歷「有一晚我下樓時，突然感覺身後有人，向後轉便發現了一個黑影飄過，我很確定那不是我的影子」、「我一直會在凌晨3點47分醒來，當時聽見一聲巨響，下樓查看才發現，家中照片已被扔到地上」。

也曾錄到倒水時，杯子卻在眼前自己移動，羅伯特拿起杯子確認，發現背底下是乾的，根本不可能因遇水，導致摩擦力變小而移動。而妻子波林表示「我認為有修道士在我們家遊蕩，我知道自己看見什麼，絕對不是我想像出來的」，更提到兒子的房間就是陰陽連接口，導致幽靈一直跟著他們。

而目前羅伯特一家已與鬼魂相處6年，他們不希望曝光姓名，讓抓鬼大隊前來打擾，只希望與看不見的朋友和平共處。不過這些撞鬼影片曝光後，不少網友半信半疑，有人認為影片可靠後製編造假象，而掉東西的畫面也可以透過釣魚線造假。