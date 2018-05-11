正妹主動私訊！他一句台語「烤秋情」套出詐騙 網笑翻

2018年05月11日 07:00 杜炤佑

近年來詐騙集團猖獗，想要成功脫離詐騙魔掌，也需要一點方法的！日前就有男網友在臉書上收到一名正妹搭訕的訊息，但為了搞清楚底細，他竟用一句台語就成功測到風向，讓網友笑說：「太高招了！」

網友10日在臉書「爆廢公社」分享2張對話截圖，一名正妹主動加原PO好友，原PO也發現她的個人資料中，職業寫著「自雇者」、現居地為香港、家鄉則來自重慶市，自拍照還是一位高顏值的美女，但為了確定對方是否為真實帳號，原PO也開出大絕了。

原PO一招套出詐騙集團。(圖/爆廢公社)

截圖中可見，正妹開頭先說：「哈囉，在做什麼呢？」原PO回：「在烤東西」，正妹又問：「吃燒烤嗎？」原PO回：「我烤秋情（意指台語的打手槍）」，沒想到正妹卻疑惑地說：「秋情是什麼東西，我還沒聽說過呢？」於是原PO心中開始懷疑對方是詐騙集團，又回：「秋情是一種蛋白質豐富的營養品，吃起來還不錯，跟海鮮差不多」，最後正妹還天真說：「嗯，這個東西還未嘗（嚐）過呢，我也喜歡吃海鮮，有機會要嘗（嚐）嘗（嚐）！」

後來正妹想要進一步加原PO的LINE，但直接被無視，原PO還順道調侃了正妹，讓網友看了紛紛笑翻，直呼「秋情！這個厲害了」、「笑死哈哈哈哈」、「笑到練腹肌，後勁好強啊」、「叫秋琴的要小心了～小心被烤了～」、「我怎麼一看就懂，需要面壁嗎？」、「超狂防詐騙手法」。