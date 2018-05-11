一眼被櫃台伯識破是客家人！他困惑求解 網揭露餡3點

一眼被櫃台伯識破是客家人！他困惑求解 網揭露餡3點(示意圖非當事人/達至影像)

友善列印
/綜合報導

台灣有本省、外省人、客家人及原住民等不同族群，但想要一眼辨識他們，其實並不容易。一名網友在ptt表示，日前去拜訪客戶期間，先在大樓櫃台換證件，當時櫃台的阿伯竟一眼識破他是「客家人」，讓他相當困惑，因此好奇的詢問網友，到底阿伯是怎麼發現的？

網友PO文說出自己的經歷，大多人猜測應該是口音露餡了(圖翻攝自/ptt) 網友PO文說出自己的經歷，大多人猜測應該是口音露餡了(圖翻攝自/ptt)

一名網友在ptt提到，日前去拜訪客戶至大樓櫃台，用台語告知櫃台阿伯他要換證件，沒想到對方看了他一眼，馬上就笑著用客家話說「你是客家人吧？」，讓原PO相當吃驚連忙問他怎麼知道，豈料阿伯僅回答「因為我也是啊！我看你的感覺特別親切啊(客語)」。由於始終不知道阿伯怎麼認出來的，讓原PO忍不住發文詢問網友看法。

有網友認為口音相當明顯「客家腔台語很好認」、「你講ㄧㄡ結尾的字是不是有口音」、「你是說優質或U質？」、「最快的辨識方法，叫他唸『丟』，會唸成『ㄉㄧU』 100%客家人」、「認真回『口音』，客家人講話句尾常有勾上去的音，娘家那裡是客家人，幾乎各個都有這種狀況」、「客家人講話有一種類似鼻音的腔，很好分辨」。

也有人表示靠姓氏辨認「客家大姓：鍾、徐、范、羅、劉、余、胡」、「龍潭一堆 姓葉都客家」、「涂、余、呂、葉、饒、范姜...劉、黃也是在台灣的大姓，但與閩南姓的重疊性高，劉、黃就要聽口音了」。再者就是從地區與身分證開頭字母辨識，桃園市開頭為H、新竹市為O、新竹縣為J、苗栗縣為K，而這些地區都是客家人分部較多的縣市。綜合以上3點，網友認為這可能是櫃台伯一眼認出的關鍵。

文章來源：ptt原文

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