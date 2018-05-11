緣分真奇妙！大學時捐卵 女子18年後發現學妹竟是女兒

伊莉莎白（左），和自己的「生母」特羅克密頓（右）開心合影（翻攝臉書）

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美國加州一名女子，多年前就讀大學時曾經捐卵子幫助不孕症的夫婦成功生女，沒想到在過了18年後，女子竟在一個巧合之下，發現自己當年捐卵所生的女兒，竟然和自己就讀同一所大學的音樂系，更還是同一個無伴奏合唱團（A Cappella）的成員。

41歲的特羅克密頓（Amy Throckmorton）在當年就讀於南加州大學（University of Southern California）時，透過婦產科診捐贈自己的卵子給一對不孕夫婦產下一女伊莉莎白（Elizabeth），而當時特羅克密頓也同意讓伊莉莎白在長大後能夠與她聯繫。

18年後，伊莉莎白的父親突然過世，她的母親這時才告知伊莉莎白，自己其實還有一個「親生母親」，在聽到這個消息後，伊莉莎白就下定決心要尋找自己的親生母親。

伊莉莎白先是透過當年的婦產科診所，並且得知了自己的「生母」特羅克密頓的姓名、生日、就讀大學等等資料以及照片，而當她透過這些資料上網搜尋相關紀錄時才赫然發現，原來兩人在多年前已經悄悄相遇，她們都就讀於南加大音樂系，更是同一個無伴奏合唱團的成員，兩人不只是母女，還是學姊學妹的關係。

在種種巧合之下，兩人透過臉書連絡上對方，並且相約見面，特羅克密頓在見面時難忍激動的情緒，立刻上前給予自己的「親生女兒」伊莉莎白一個深深的擁抱，並且介紹她給自己的另外三名子女給伊莉莎白認識。

上週特羅克密頓在臉書上分享兩人見面時以及合唱時的影片，並留言寫下：「讀大學時我曾捐卵，沒想到我今天竟然與那顆『卵子』重逢了！」

兩人在臉書上分享合唱影片（取自臉書，如遭移除請見諒）
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