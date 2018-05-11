房子掛名下要她付6成開銷 女子怒了！上網討拍反被洗臉

2018年05月11日 10:20 陳慶餘

房子掛妳名下付點錢錯了嗎？一位女網友昨日下午透過臉書粉專《靠北老公》抱怨，表示自己婚前和男友（現在的老公）買了房子，並且協議好掛在她的名下，沒想到最近兩人完婚後，老公卻以「房子掛在她名下」為由，要求要按照「男4女6」的比例來支付房貸和生活費，讓她心寒又難過。

女網友指出，在結婚前兩人用青年成家優惠貸款買了一間房，並且協議好掛在她的名下，沒想到最近完婚後兩人開了一個公用帳戶來付房貸和生活費，老公卻要求用「男4女6」的比例來分擔開銷，而原因竟然是「房子在她的名下」。

女網友難過表示：「從交往到現在，我從不認為你是男生或是你收入比我高就認為你有義務要幫我出錢或多出錢。所有出去玩、約會、家用等費用我都會主動出一半，現在你卻跟我斤斤計較出錢的比例？如果我不答應，你就說我都不跟你好好溝通？我真的真的很心寒、很難過…」

不過當貼文曝光後，不少網友卻對女子的抱怨感到不以為然，紛紛留言表示：「AA好像很了不起一樣，那登記他名下你4他6啊！」、「趕快分手吧，當個醫師娘就不會有這些問題了」、「趕快分手！等到35歲還可以嫁個醫生當醫生娘，不然有耐心一點，50之後怎麼說也有個董娘當當啦！」、「買房子打折不好嗎？」、「快點離婚，放過台男，還他一個解脫」。