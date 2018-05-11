大體化妝師租屋被慘電 同業淚回「被嫌身上都屍臭味」

2018年05月11日 11:02 李珮雲

租客挑房子，房東也會考量房客的職業和性別，日前就有一位外型甜美的大體化妝師因為職業的關係，租屋受挫，不但被房東嫌棄，還不願意租房給她，讓她沮喪地問「如果你是房東，租房子會不願意租給送行者嗎？」

女子在臉書社團《爆怨公社》發文表示，一直以來都以工作為榮，「讓每一位有緣分的亡者體面出門，不管腐爛腐敗長蛆，或者車禍撞爛、器官噴飛…我們也是一針一線把皮肉之傷盡可能恢復、還原。」她強調，雖然可能會因長時間沒睡覺而健忘，但自己從來沒有馬虎對待過任何一個亡者。

女子透露，因為工作時間長，回家就是睡覺，不會破壞房屋，也不會吵鬧，雖然不算高薪但收入穩定，「如今要找公司附近房子，房東問職業，卻因為職業，房東害怕不敢租給我們…」讓她不解，為何房東會這麼介意她的職業。

對此，不少網友相當心疼她的遭遇，紛紛出言安慰「再找其他的房子吧！你的職業是很棒的，人美心也美！加油」、「送行者的職業很偉大，我很敬佩你們，我如果是房東我一定會租給你們，而且無形的雖然會讓人心生畏懼，但有形的人更恐怖啊」；也有人建議「不要講太詳細會比較好，畢竟有些房東思想是比較傳統」、「我會說美容師，不會跟他說太多」

不過此文也釣出同為大體化妝師的網友，「也遇到過相同的問題，還被房東說什麼我們身上都是屍臭味對他的房子不好，想到就很火！」、「我的工作跟你的類似，主要負責運送遺體，也是常常被排斥，之前租房子房東知道我的工作後，常嫌我會把往生者的靈帶進房子裡」、「同行幫推！我鄰居某位阿嬤看到我就跟看到髒東西似的，我自認對往生者盡我工作本分，不虧欠這位認為我從事『下流行業』的阿嬤！」