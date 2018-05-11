狂言「女人都該死！」 仇女男殘忍殺母藏屍9年　

2018年05月11日 11:43 陳慶餘

澳洲一名46歲的女子賽頓（Linda Sidon）在9年前突然人間蒸發，不論怎麼找都找不到她的下落，警方甚至還一度懷疑她是自殺，不過當警方深入調查女子的28歲兒子海澤伍德（Daniel Heazlewood）時卻發現，海澤伍德可能涉有重嫌，加上他曾經不斷在網路上散播仇女言論，因此在比對了女子房間的DNA之後，警方也出面將海澤伍德逮捕。

綜合外媒報導，賽頓2009年7月在澳洲的黃金海岸失蹤，而她遠在紐西蘭的親戚過了18個月後才發現此事，並報警處理，但由於賽頓曾經有吸毒史，也罹患有憂鬱症以及厭食症，因此警方在一開始僅懷疑賽頓很有可能是找了一個隱密的地點自殺，但在經過調查後警方懷疑賽頓的兒子海澤伍德很有可能涉有重嫌。

警方指出，海澤伍德於2012年在臉書上發表許多像是：「女人就應該被手榴彈炸死」、「被家暴的女子之間有什麼共同點？那就是她們都不知道何時該閉上臭嘴」等等的偏激仇女言論。

接著警方也在賽頓的住處發現許多不尋常的DNA，在比對之下果然確認海澤伍德是最有可能的嫌犯，因此警方也立刻將他逮捕，但賽頓的屍體仍然不知去向。海澤伍德目前面臨謀殺罪名的指控，而也在本9號接受了檢方所提出的過失殺人指控，判刑結果將於本月14號出爐。