呂秀蓮稱世大運奪金「是中國放水」館長爆氣轟道歉

呂秀蓮稱世大運奪金「是中國放水」館長爆氣轟道歉（圖／本報資料照片、翻攝自館長臉書）

友善列印
／綜合報導

運動員的努力錯了嗎？前副總統呂秀蓮為政治鬥爭，近日上節目時竟表示，台灣運動好手世大運期間之所以表現優異「是中國放水、所以我們才有那麼多人得到金牌」。一番言論在網路上發酵，不僅網友灌爆呂秀蓮臉書，就連館長陳之漢也爆氣開譙「政治別搞到運動員身上好嗎！」

2017台北市世大運風光落幕，台灣運動好手勇奪26面金牌，排名第3，優異表現有目共睹！不料，宣布參加年底台北市長黨內初選的前副總統呂秀蓮，9日在年代新聞《年代向錢看》節目時語出驚人指出，「你認為世大運我們的表現這麼好嗎？是中國放水啊，他們同時間舉辦全國大專運動會，所以強棒通通留在中國，而且事先告訴柯P，我放你一馬、我放水，所以我們才有那麼多人得到金牌！」

呂的言論引起廣大網友不滿，紛紛湧入《呂秀蓮：台北No.1》臉書粉絲團，留下一星負評；就連館長也在臉書砲轟「我覺得阿你今天說這話欠全台灣運動員一個道歉！台灣運動員有拿獎項的都是人家放水？政治別搞到運動員身上好嗎？」

不少粉絲也出言痛批呂秀蓮「連這種話都吐的出來！」、「真是腦殘無藥醫了，這樣的人竟然當過我們的副總統…不懂就少說話一點，世大運成績好，主要是有很多的職業選手參賽，但這些選手為的也是國家的榮譽」、「厭惡柯可以，但別為了擊倒一個人，把台灣參賽的選手一竿子打趴，這樣的推理邏輯，請妳就包包回去，妳這明擺著是在污辱台灣人民的智商嘛！」、「為了自己的政治計算，什麼無辜的人都可以拉下屎坑，你臭你家的事，我有政治曝光就好。台灣政壇就是被這種人搞得烏煙瘴氣，整個臭不可聞。」

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