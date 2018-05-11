換麥當勞雞塊！忘關裸照網頁 男崩潰「不小心載女店員上車」

2018年05月11日 14:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

麥當勞推出「麥當勞報報」的app，提供另一個點餐優惠的方式。一名男網友表示，先前抽到換取免費雞塊的優惠，晚餐時間便至門市兌換，沒想到先前查詢的番號照片還沒關掉，完全攤給店員看，讓他當下尷尬不已。

一名男網友在《Dcard》表示，先前用「麥當勞報報」抽到免費雞塊的優惠，於是決定至門市兌換，一名長相可愛的女員工便問「你好，請問今天要點什麼呢？」，而男網友順手拿出手機，打開螢幕給對方看，沒想到兩人瞬間變臉。

原po頓時超尷尬，原來他的畫面還停留在上一個網頁，「手機打開的畫面是我出門前google圖片，我朋友在群組傳的番號啊！我居然忘記關掉網頁就鎖屏了！我就這樣不小心載女店員上車啦！把滿滿的裸女赤裸裸地拿給麥當勞女店員看啦」。當下他趕緊將手機拿回來，而店員則是憋笑的回覆「沒關係啦！下次要注意一點哦！」。

男網友在《Dcard》說出自己的親身經歷，許多人笑翻(圖翻攝自/Dcard)

男網友當下度過人生最漫長的點餐，內心不斷解釋「真不曉得她內心到底把我想像成什麼樣的人啦！我平常做人很好很善良啊！真的不是這樣會隨便給別人看裸女的」，領完餐後他頭也不回的離開，心裡默默的決定以後別來這間麥當勞了。

許多網友開玩笑的表示「店員：原來這就是你最想吃的」、「這是想讓可愛女店員記住你吧」、「老司機是你？」、「尷尬死」、「店員：吃飽了還來點餐？」、「我對番號不感興趣，那就求店員唄」、「這是性騷擾」、「你以為只有櫃檯認識你了嗎？整間店都認識你了」、「好尷尬！如果是我，不會再去那間了」。

也有網友安慰的表示「沒事，至少你不是給店員看你的裸照」、「還好她沒有吉你」，還有人曝親身經歷「這真的還好，我之前在通訊行當工讀，客人拿手機來問問題，打開桌布是她自己的裸照…，瞬間眼睛真的不知道要看哪裡。點app感覺好像在點她奶頭，重點客人自己完全不在意，我也是笑笑的教她怎麼點奶…哦不是，教她點app啦！」。