AV女優揭辛酸血淚史 勸要進這個圈子的女生好好想一想

2018年05月11日 14:37 陳慶餘

丘咲愛蜜莉接受專訪，談到拍攝AV的辛酸血淚史（取自YOUTUBE／Asian Boss）

說到日本，不少人的第一印象就是壽司、動漫以及在漫漫長夜中撫慰不少男性心靈與肉體的A片，在日本，每年大約有3萬5000多部AV作品發售，換算下來一天發行的量大約是100部左右，是一個相當驚人的數字。因此Youtube頻道「Asian Boss」，就找來了前AV女優丘咲愛蜜莉（丘咲エミリ）來訪問，以過來人的身分分享她待在成人產業裡多年的心路歷程，除了清楚點出在光鮮亮麗表面背後的辛酸血淚，包含與家人斷絕關係、被男友持刀威脅的往事外，她更勸想要進入這一行的女性千萬不要衝動，一定要三思而後行。

2011年，來自東京、當年只有21歲的丘咲愛蜜莉夢想成為模特兒或演員，但她卻自覺沒什麼希望，因此就選擇了投入AV界。平常的做愛和在鏡頭前表演完全是兩碼子事，不少AV女優即使是性經驗豐富，但在第一次拍攝時也同樣會很緊張，丘咲愛蜜莉也不例外，對她來說拍攝時她就是個女演員，是在工作所以她沒有哭，但是當他一回到家之後就哭了，「你很難用言語去形容這種感覺，就像是有很多情緒，在突然之間湧上來一樣…我甚至不知道自己哭的理由是什麼。」

而除了在拍片時所引發的種種情緒，親戚與友人的眼光對於從事這種工作的女孩來說同樣也是巨大的壓力。丘咲愛蜜莉的母親在知道她開始當AV女優之後，就開始拒絕與她聯繫，不但不見面，連電話也拒接，雖然丘咲愛蜜莉知道她沒有做錯任何事情，但罪惡感還是油然而生，雖然最後丘咲愛蜜莉仍然與父母言歸於好，但不少AV女優卻沒那麼幸運。

除了家人以外，男友也是個很難跨越的關卡，丘咲愛蜜莉指出，男友在得知她跑去當AV女優後，竟然拿出刀子來威脅她要同歸於盡，他的媽媽在知道兒子的女友是AV女優後，也不斷逼迫兩人分手。

丘咲愛蜜莉進一步指出，日本AV女優主要分為兩種型態，第一種是最高級的「單體女優」，這種女優基本上一個月只要拍攝一部作品，而且一部的價碼從1萬到10萬美金（約新台幣30萬到300萬）不等，另外一種則是依照影片需求來演出的企劃女優，而這種女優會依照演出內容的不同有不同的價碼。

舉例來說，如果在影片中只有露奶沒有做愛的話，女優大概就只能領到200美金（約新台幣6千元），若是正常拍完全程，大概可以領到2千美元到6千美元（約新台幣6萬到18萬），但丘咲愛蜜莉也說，進這一行女孩們形形色色，有的人並不是真的缺錢才拍AV，她也遇過那種因為好奇，結果跑來拍AV的名校畢業富家女。

最後被問到能不能給那些想踏入這一行的女孩們建議時，丘咲愛蜜莉語重心長的表示，即使她已經引退，但仍然會對當初自己的決定感到內疚。她認為，女孩子因為仗著年輕，所以做事情很少在考慮後果，因此她希望要踏入這一行的女性真的要好好想一想，因為她有很多朋友，都是拍了片之後才後悔。