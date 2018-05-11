台灣民政府吸金5億 網揭黑熊部隊「只是拿錢的臨時工」

2018年05月11日 14:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣民政府虛構「美國軍政府」授權核發身分證、車牌旅行證斂財，昨(10日)秘書長林志昇家中衣櫃遭搜出1.3億元，初步估計吸金近5億元，當時台灣民政府一度調派自組的武裝力量「黑熊部隊」與警方對峙。事實上，曾有網友爆料，黑熊部隊成員都是保全公司請來的臨時工，「完事後裝備繳還，就拿錢回家了」。

根據本報報導，台灣民政府宣稱獲美國授權發行要價1千至6千元的身分證和駕行照，連一官半職也都要花錢才買到，遭美國等相關部會打臉，桃園地檢署10日指揮調查員搜索，在發起人林志昇夫妻豪宅衣櫥內起出1.3億現金，其他查扣房地產、帳戶更逾億元，檢方痛斥根本是「政治老鼠會」，初估詐騙金額近5億元，全案依洗錢和詐欺罪嫌偵辦。

「黑熊部隊」編制180人，宣稱配有先進的防禦性裝備。（圖／翻攝台灣民政府網站）

值得一提的是，檢調當時兵分7路搜索台灣民政府中央會館及7名高層幹部住處，期間台灣民政府一度調派自組的武裝力量「黑熊部隊」對峙，不過最終連帶部隊身上所攜帶的槍枝、武器一併遭到查扣，而發起人林志昇與另6名高層幹部也一一遭到拘提。

據了解，「黑熊部隊」為台灣民政府自組建立的武裝力量，編制180人，宣稱配有先進的防禦性裝備，訓練課程比照軍警。過去就曾經有網友爆料，「你還以為真有台灣民政府黑熊部隊啊！告訴大家真相是：都是從保全公司臨時請來的保全，完事後裝備繳還，拿錢回家！」消息一出，還引來網友留言「難怪都蒙面，不能露臉。原來如此…」對此，「台灣民政府-黑熊力量」臉專僅回應「請勿造謠」，並無進一步提出相關事證。

網揭黑熊部隊「只是拿錢的臨時工」。（圖／翻攝台灣民政府網站）

另外，消息傳到PTT，不少鄉民則狂酸「根本就是一群軍武宅在玩cosplay」、「武裝180人如果有英明的指揮官早就政變成功了」、「一群中二病的政治詐騙集團罷了」；還有人說「大家不要笑！黑熊其實蠻能打的，上次暴打統促黨」